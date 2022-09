Phosphor im Zugersee «Wieso müssen wir jetzt wieder den Grind hinhalten?» Zuger Bauern kritisieren Zuströmbereich scharf Am Dienstag hat der Kanton den Zuger Landwirten präsentiert, was sie mit dem neuen Zuströmbereich am Zugersee erwartet. Gedacht als Informationsanlass, nutzten die Bauern den Abend, den Behörden gehörig ihre Meinung zu sagen. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 07.09.2022, 16.00 Uhr

In Zukunft dürfen über 40 Zuger Bauern weniger Gülle auf ihrem Land ausbringen. Symbolbild: Matthias Jurt

«Ich habe gesagt, ich werfe niemanden raus. Wenn ihr noch Fragen habt, können wir die gerne bilateral anschauen. Ich bin der, der hier heute das Licht löscht.»

Um 22.45 Uhr muss Thomas Wiederkehr umplanen. Immerhin offiziell beendet der Leiter des Zuger Landwirtschaftsamts die Diskussion, die seit beinahe zwei Stunden anhält, sich seit einer halben Stunde im Kreis dreht und die kaum von selber abebben wird. Dafür ist die Stimmung viel zu geladen bei den über 100 Personen, die am Dienstagabend ins landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof gekommen sind.

41 Landwirte dürfen weniger düngen

Dort informieren Behörden und Bauernverband über den neuen Zuströmbereich um den Zugersee – jene Massnahme also, mit der der Kanton die Phosphorbelastung im See senken will und die vor allem die Bauern trifft. Drei Fünftel der Zuger Höfe liegen im Zuströmbereich, 41 davon dürfen ab 2023 weniger Gülle ausbringen als bisher, 20 weiteren drohen Massnahmen ab 2026.

Der Zuströmbereich des Zugersees. Screenshot: zugmap.ch

Ziel ist es, den Phosphorgehalt von 80 Milligramm pro Kubikmeter auf 30 Milligramm zu senken. Dafür muss auch Phosphor im See abgebaut werden, etwa, indem man den Nährstoff mit Pressluft löst. «Von seeinternen Massnahmen» spricht der Kanton und geht davon aus, die Belastung damit dereinst auf 36 Milligramm zu drücken. Für den Rest braucht es den Zuströmbereich. Nur sind diese seeinternen Massnahmen weder umgesetzt noch beschlossen. Und das ist das Problem.

Diskussion wurde länger, lauter, emotionaler

«Die sollen doch zuerst damit anfangen, die nützen viel mehr. Wieso müssen wir Bauern jetzt schon wieder den Grind hinhalten?», fragt am Dienstagabend ein Mann mit roten Bäckchen und blauem Hemd. Ein anderer wirft ein:

«Wir geben seit Jahren unser Bestes, haben immer mehr Auflagen und jetzt kommt auch noch das. Das ist unfair, unter dem Hund.»

Ein dritter schlägt vor, die tiefsten Stellen im Zugersee aufzuschütten, den Durchfluss zu verbessern und damit das Phosphorproblem zu lösen: «Von uns Bauern wird auch immer verlangt, innovativ zu sein. So blöd die Idee klingen mag, aber habt ihr euch das wenigstens mal überlegt, hä?»

Mehr als einmal bekommt Thomas Wiederkehr vom Zuger Landwirtschaftsamt zu hören, dass die seeinternen Massnahmen ohnehin nicht beschlossen würden und man in zehn Jahren gleich weit sei wie heute. Es ist nicht der einzige Vorwurf, der sich in der Diskussion wiederholt. Diese beginnt emotional, wird lauter, je länger sie dauert, und bekommt irgendwann etwas Galgenhumoriges, als sich bei den Bauern die Gewissheit durchsetzt, mit ihren Anliegen hier und heute nicht weiterzukommen.

Praktische Welt trifft auf Bürokratie

In der Debatte prallen zwei Welten aufeinander: hier die Landwirte, die Praktiker, die in Ruhe arbeiten wollen und ihrer Ansicht nach ausbaden müssen, was die Politik verbrochen hat. Und da die Vertreter des Kantons, die nicht mehr und nicht weniger tun können, als das Gesetz verlangt, und die –zumindest an diesem Abend – auch ausbaden müssen, was die Politik verbrochen hat.

«Schon vor 400 Jahren wurden die Überbringer schlechter Nachrichten geköpft, damit kann ich leben», sagt Thomas Wiederkehr und verspricht, die Einwände Baudirektor Florian Weber weiterzugeben. Damit kommt er dem Aufruf eines Landwirts so weit wie möglich entgegen, der gefordert hatte:

«Heute sollte keiner heimgehen, bevor wir die Zusicherung nicht haben, dass dieser Zuströmbereich nicht kommt.»

Landwirte sollten Druck ablassen

Mit dem Widerstand habe er gerechnet, sagt Thomas Wiederkehr am Mittwochmorgen: «Wir wussten, dass die Stimmung emotional sein wird. Aber das ist auch gut so, wir wollten die Betroffenen von Angesicht zu Angesicht sehen und ihnen die Möglichkeit geben, sich offen zu äussern.»

Als die Veranstaltung endete, war dieses Bedürfnis nicht bei allen gestillt. Er habe noch mehrere Gespräche geführt, so Wiederkehr, ehe er um 23.30 Uhr das Licht löschte.

Baudirektor Florian Weber: «Nehme die Anliegen sehr ernst»

Auch wenn fraglich ist, was er bringen wird – der Widerstand der Bauern ist bis zum Baudirektor durchgedrungen. Auf Anfrage sagt Florian Weber, er nehme die Anliegen ernst. Jedoch müssten alle – Bauern, Bevölkerung und die anderen Seekantone – ihren Beitrag leisten, damit der Zugersee gesunden kann.

Darüber hinaus sagte Weber, die Abklärungen zu den seeinternen Massnahmen seien «weit fortgeschritten». Nach einem Beschluss des Kantonsrats könne die Regierung die Sache wohl im Frühling 2023 weiter vorantreiben. Für die Zuger Bauern sicher nicht zu früh.

