PILOTANLÄSSE Sommerkonzert, Musical und Tanz-Party: Das sind die Zuger Grossveranstaltungen im Juni Noch diesen Monat könnten im Kanton vier Anlässe mit mindestens 300 Personen stattfinden. Die Zuger Regierung berücksichtigt den Musicalverein Voicesteps aus Baar, das Stadtorchester Zug und das Zunfthaus Kreuz in Oberwil. Kilian Küttel 07.06.2021, 16.56 Uhr

Das Stadtorchester Zug an seinem Sommerkonzert 2019.



Bild: Maria Schmid (Zug, 30. Juni 2019)

«Wir sind begeistert, klar, und wir freuen uns sehr. Aber ich muss sagen, es ist auch eine sportliche Zeitvorgabe», sagt ein gut gelaunter Gregor Hotz. Grund für die gelöste Stimmung am anderen Ende der Leitung ist die Nachricht, die Hotz vor wenigen Tagen aus der Zuger Staatskanzlei erhalten hat: Das Stadtorchester Zug, dem er als Präsident vorsteht, gehört zu den drei Auserwählten, die noch diesen Monat eine Grossveranstaltung im Kanton Zug durchführen dürfen.

Zur Erinnerung: Erst am 1. Juni hat die Regierung angekündigt, bis zu fünf Grossanlässe mit 300 bis 1000 Besucherinnen und Besuchern probehalber zu bewilligen, bevor der Bundesrat ab 1. Juli die Durchführung von Anlässen mit mehr als 1000 Personen erlaubt. Am 4. Juni haben Gesundheitsdirektor Martin Pfister und Sicherheitsdirektor Beat Villiger entschieden, jetzt bleibt Hotz und dem Orchester Zeit bis zum übernächsten Sonntag, um ihr Sommerkonzert auf die Beine zu stellen.

Orchester will vor 400, Musicalschule vor 380 Personen spielen

Dieses findet am 20. Juni um 10.30 Uhr im Theater Casino Zug statt und ist gleichbedeutend mit dem Debüt des neuen Dirigenten Joonas Pitkänen. «Da Innenräume nur zu zwei Dritteln ausgelastet werden dürfen, hoffen wir, vor etwa 400 Zuschauerinnen und Zuschauern auftreten zu können», so Hotz. Er ist derzeit mit diversen Abklärungen beschäftigt, denn er muss eine Risikoanalyse und ein Schutzkonzept einreichen, um die Auflagen für eine Bewilligung zu erfüllen. Denn auch wenn die Veranstalter klar sind, muss die Zuger Polizei die Anlässe als zuständige Behörde genehmigen.

Von Begeisterung spricht Gregor Hotz, gar von Jubel die Voicesteps aus Baar. In einer Medienmitteilung vom Montagmittag schreibt die Musicalschule, im Lorzensaal in Cham gleich zwei Pilotveranstaltungen durchführen zu können: Vor bis zu 380 Zuschauerinnen und Zuschauern wollen die Voicesteps das Musical «Seussical Jr.» aufführen, im Einsatz stehen gut 60 Jugendliche zwischen der fünften und siebten Klasse. Und zwar am Freitag, 18. Juni (19.30 Uhr), und am Sonntag, 20. Juni (15 Uhr). In der Mitteilung sagt Schulleiter Guido Simmen, es sei eine Ehre, dass man von der Regierung ausgewählt worden sei. Die Berücksichtigung bringe aber auch eine grosse Verantwortung mit sich:

«Wir wollen beweisen, dass normale Kulturevents wieder möglich sind, und dem Publikum sowie unseren Juniors auf der Bühne unvergessliche Abende ermöglichen.»

Wie die Zuger Regierung schon in einer Mitteilung vom 1. Juni geschrieben hat, wollte sie verschiedene Veranstaltungstypen berücksichtigen. Am Samstag, dem 26. Juni, findet deshalb im Zunfthaus Kreuz in Oberwil ein Day Dance statt, eine Tanzveranstaltung unter freiem Himmel. Dabei wird laut Cristian Hollatz vom Zunfthaus Kreuz vorwiegend elektronische Musik der Genres House und Deep House gespielt. Er sagt:

«Wir sind sehr froh, dass wir die Zusage bekommen haben. Jetzt freuen wir uns auf eine lockere, gemütliche Party mit guter Stimmung und an einer einmaligen Location.»

Der Anlass sei bei den Stammkunden bekannt und beliebt und daher schon fast ausverkauft. Aber:

«Einige wenige Tickets gibt es noch.»

Auf die Fragen, weshalb die Regierung die drei Pilotprojekte ausgewählt hat, schreibt der Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger, sie würden sich voneinander unterscheiden und die Veranstaltungen würden den Vorgaben des Bundes entsprechen. Doch die Konkurrenz war offenbar nicht riesig. Zwar hätte die Regierung mehrere Anfragen erhalten, nachdem der Bundesrat in Aussicht gestellt hatte, Pilotveranstaltungen zu erlauben. Aber, so Villiger: «Ein paar haben sich angesichts der strengen Auflagen und Rahmenbedingungen wieder zurückgezogen. Schliesslich standen die drei (...) Anlässe zur Auswahl.»