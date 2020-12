Oberägeri Corona traf Pius Meier hart, er musste wieder laufen lernen – wie sich der Gemeindepräsident zurück ins Leben kämpfte Pius Meier ist im Frühling schwer an Corona erkrankt. Intensivstation, künstliche Beatmung, komaartiger Schlaf: Das Virus griff sein Nervensystem an, er musste fast von Null beginnen. Rahel Hug 18.12.2020, 17.00 Uhr

Es begann mit leichten Symptomen und endete in einem Kampf ums Überleben: Das Coronavirus hat Pius Meier im Frühjahr mit voller Wucht getroffen. So heftig, dass er einen Monat lang im Tiefschlaf lag und sich danach kaum mehr bewegen konnte. Er spürte lediglich seine Unterarme und den Kopf, der Rest seines Körpers war gelähmt. Schritt für Schritt musste er sämtliche Körperfunktionen – Gehen, Reden, Essen – wieder erlernen. Ärzte sprechen von einem Wunder, dass er die Krankheit überlebt hat.

Die Infektion mit Covid-19 wurde für Pius Meier, hier vor dem Rathaus in Oberägeri, zu einem Kampf ums Überleben. Bilder: Maria Schmid (Oberägeri, 7. Dezember 2020)

Die «Zuger Zeitung» trifft Pius Meier Anfang Dezember zum Interview im Oberägerer Rathaus. Hier wird der Gemeindepräsident noch bis Ende März wirken – und dann ist Schluss. An der Gemeindeversammlung vom 30. November hat er seinen Rücktritt angekündigt. In einem Teilpensum hatte er Anfang Oktober seine Arbeit wieder aufgenommen, musste aber schmerzlich erfahren, dass die Genesung viel mehr Zeit braucht. «Ich fühle mich zum Teil endlos schlapp. Als wäre mein Kopf in einem Schraubstock. Ich spüre oft ein Rauschen in den Ohren und beim Treppensteigen komme ich schnell an den Anschlag», schildert der 63-Jährige. Doch im Vergleich zum Frühling, als er sich einfach nur schrecklich gefühlt habe, gehe es ihm heute sehr gut.

Die Bilder aus Italien schockierten ihn

Pius Meier spricht offen über sein schlimmes Corona-Erlebnis. Er betont, dass er kein Mitleid erwecken, sondern den Skeptikern aufzeigen will, wie schwer die Krankheit verlaufen kann. Er habe vor seiner Erkrankung eine gespaltene Meinung zum Virus gehabt. «Durch mein Alter gehöre ich zur Risikogruppe. Doch ich fühlte mich körperlich total fit. Ausser Blutverdünner wegen einer Thrombose musste ich keine Medikamente nehmen.» Die Berichte aus den norditalienischen Spitälern im März hätten ihn jedoch schockiert. «Es wurde noch deutlicher, wie ernst man Corona nehmen muss.»

Am 30. März musste der Oberägerer Landwirt und beliebte FDP-Politiker selber notfallmässig auf die Intensivstation des Zuger Kantonsspitals gebracht werden. Dies nachdem er drei Tage zuvor positiv auf Corona getestet wurde. Er hatte sich zu Hause isoliert und seine Frau Rita gebeten, ihm doch etwas zum Trinken zu bringen. «Sie merkte nach einer Weile, dass ich gar nichts getrunken hatte.» Zu diesem Zeitpunkt hatte Meier starkes Fieber und litt bereits unter Wahrnehmungsstörungen. Er erinnert sich nur bruchstückhaft daran, wie er vom Rettungsdienst abgeholt und an die Schläuche und Maschinen im Spital angehängt wurde. Und dann fiel er in einen komaartigen Schlaf.

Ein bakterieller Ganzkörperinfekt kam dazu

Über seine Zeit im Spital, den erfolgten Luftröhrenschnitt, weil die Beatmung über das Sauerstoffgerät nicht mehr genügte, und sein mehrmaliges Nierenversagen weiss er nur dank seiner Frau mehr oder weniger Bescheid. «Sie erzählt mir Tag für Tag mehr. Alles auf einmal zu erfahren, das ertrage ich nicht.» An seinem 63. Geburtstag, dem 13. April, konnten seine Frau und seine Tochter mit Schutzanzügen zu ihm. «Das muss ein brutaler Anblick gewesen sein. Ich habe unter dieser Maschine nach Luft gerungen.»

In der Woche danach ging es ihm zunehmend schlechter. Zum Coronainfekt kam ein bakterieller Ganzkörperinfekt dazu. «Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen», habe sein Sohn gesagt, als die ganze Familie ihn nochmals besuchen durfte. Nach einigen Tagen des Bangens ging es langsam aufwärts. «Ich hatte ruhigere Nächte, und an einem schönen Frühlingstag hat ein Arzt entschieden, mich für kurze Zeit mit den Maschinen an die frische Luft zu fahren.» So konnte Pius Meier ein paar Sonnenstrahlen auf dem Spitaldach tanken, wie ihm seine Frau später erzählte. Den Pflegerinnen, Ärzten und Therapeuten ist er unendlich dankbar. «Ich habe einen Höllenrespekt vor dem, was sie leisten.» Dankbar ist er auch den Mitarbeitenden der Gemeinde und der Bevölkerung für ihre Anteilnahme. Das habe ihn überwältigt und ihm Kraft gegeben.

In Nottwil kamen die Erinnerungen zurück

Nach einem Monat auf der Intensivstation in Baar wurde Pius Meier ins Paraplegiker-Zentrum Nottwil verlegt. Damit kehrten auch seine Erinnerungen langsam zurück. «Meine Frau rief mich an und gratulierte mir zu diesem Schritt», erzählt Pius Meier und kämpft dabei mit den Tränen. «Für sie, meine beiden Söhne, meine Tochter und die weiteren Familienmitglieder war die Situation extrem belastend. Meine Frau hadert bis heute mit dem Gedanken, was alles hätte passieren können.»

Pius Meier überstand seine Coronaerkrankung.

In Nottwil lernte er, wieder alleine zu stehen, auf die Toilette zu gehen, eine Flasche selber zu öffnen. Gemeinsam mit einer Logopädin übte er, wieder eigenständig zu essen, nachdem er mit einer Magensonde und über eine Infusion ernährt worden war. «Mein Schluckreflex beispielsweise war weg», blickt er zurück. Fast täglich hatte er kleine Erfolgserlebnisse. «Ich merkte, wie meine Lebensgeister zurückkehrten. Und ich wollte kämpfen.» Mit jedem Schlauch, der entfernt wurde, fühlte er sich besser.

Ein Rückschlag in der Reha-Klinik

Im Juni, als sich Pius Meier bereits seit zwei Wochen in der Reha in der Unterägerer Klinik Adelheid befand, kam der harte Rückschlag. Hautausschlag, Fieberschübe; er musste zurück auf die Intensivstation. Die Ärzte diagnostizierten das Dress-Syndrom, eine seltene Überreaktion des Körpers auf Arzneimittel. «Ich habe stark geschwitzt und meine Haut sonderte Unmengen an Wundsekret ab», erinnert sich Meier. Seine Blutwerte waren sehr schlecht und seine Angehörigen mussten nochmals um ihn zittern. Einzelne Medikamente wurden abgesetzt und mit einer gehörigen Dosis Cortison konnte die allergische Reaktion langsam unterdrückt werden. Zeitweise habe er nicht mehr richtig daran geglaubt, den Weg zurück in die Normalität bewältigen zu können. «Doch die Ärzte und Therapeuten gaben mir den Namen ‹Kämpfer›. Ich wollte nicht aufgeben.»

Er konnte zurück ins Reha-Zentrum: «Und dann ging es konstant aufwärts.» In der ersten Juli-Woche durfte er nach Hause zurückkehren auf den Bauernhof Oberschluen in Alosen. Endlich. «Diesen Moment habe ich wahnsinnig herbeigesehnt.» Er weiss noch genau, wie seine Frau und ein Sohn ihn abgeholt und nach Hause gefahren haben.

Das Virus hat sein Leben verändert

Bis heute prägen Physiotherapie, viele Arztbesuche und Untersuchungen im Unispital Zürich seinen Alltag. Das Virus hat Pius Meiers Leben massiv verändert. Äusserlich sieht man ihm die Krankheit nicht an. Doch von seiner Leistungsfähigkeit vor Corona ist er noch weit entfernt. Er war deshalb hin- und hergerissen, als es um die Frage nach der Weiterführung des Gemeindepräsidiums ging. Doch Meier weiss genau, wie wichtig es ist, dass er es nun ruhiger angeht. «Mit dem Mangel an Energie würde ich die Freude am Amt verlieren», ist er überzeugt. «Und ich möchte die Pläne, die meine Frau und ich für die Zeit nach der Pension geschmiedet haben, nicht wegen dieser Krankheit über Bord werfen müssen.»

Für das kommende Jahr wünscht sich Pius Meier, dass die Schweiz das Virus in den Griff bekommt und das gesellschaftliche Leben wieder stattfinden kann. Meier, ein begeisterter Handorgelspieler, hat vor einigen Jahren mit Freunden eine Musikgruppe gegründet. Sie spielen Lieder im Oberkrainer Stil. Auch das Handorgelspielen musste er im Sommer wieder neu lernen. «Es ist die beste Therapie für die Fingerfertigkeit und die Koordination», erzählt er und lacht. Man merkt, dass das Virus ihm seinen Humor nicht nehmen konnte. Und er freut sich, endlich wieder auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, den er inzwischen seinem Sohn Daniel übertragen hat, mitzuhelfen. «Der Umgang mit den Tieren fehlt mir.»

Dem Oberägerer wurde deutlich vor Augen geführt, was für ein wertvolles Gut unsere Gesundheit ist. Und dass wir ihr Sorge tragen müssen. Dass er wohlauf ist, ist alles andere als selbstverständlich. Sein Kampfgeist hat ihm dabei geholfen. Kurz nach seiner Einlieferung ins Spital habe er seiner Frau am Telefon gesagt, er komme sicher wieder nach Hause. Dieses Versprechen hat er gehalten.