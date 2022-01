Leserbrief Plädoyer für die Natürlichkeit Gedanken zum Umgang mit der Pandemie 25.01.2022, 15.04 Uhr

Man kann es kurz zusammenfassen: Vor lauter Tier- und Umweltschutz haben wir jeglichen Bezug zur Natur verloren. Wir moralisieren alles, was mit Natur zu tun hat, und bewegen uns von ihr weg. Sie ist virtuell geworden. Aber die Folge ist, dass wir nicht mehr Teil der Natur sind, sondern ihr feindlich gegenüberstehen, sie ist zur Bedrohung geworden.

Schaue ich mir die Politik der Grünen an, zeigt sich dieser Widerspruch exemplarisch. Statt einen Virus als natürlich zu akzeptieren und sich durch Änderungen im Gesundheitswesen anzupassen, schützen wir uns mit Masken und müllen die ganze Welt mit ihnen zu. Es hat wohl noch nie eine derart massive Umweltverschmutzung gegeben wie in den letzten zwei Jahren. Den Grünen fehlt jeglicher Bezug zur Natürlichkeit und jegliche Demut. Als linke Partei sind sie gewohnt zu bevormunden, zu regeln und als perfekte Kinder der Aufklärung sind sie der Irrlehre verfallen, dass wir die Natur beherrschen können. Dieser Irrglaube, verbunden mit einem völlig unreflektierten Fortschrittsglauben, hat auch dazu geführt, dass wir uns seit 200 Jahren über die Natur stellen, sie zerstören und ausbeuten. Die Natur ist beherrschbar, glauben interessanterweise vor allem grüne Politiker, obwohl die Natur tagtäglich zeigt, dass dem nicht so ist.

Wer nun glaubt, ich sei gegen Tier- und Umweltschutz, irrt sich, denn ich will nur, dass wir wieder akzeptieren, wo unsere Grenzen sind und dort zurückfahren, wo es Sinn macht und dort agieren, wo wir was bewirken können! Die ganze Energiewende und die Klimathematik sind für mich völlig irrelevant und ein Kampf gegen Windmühlen. Widmen wir uns den echten Problemen und werden wieder Teil der Natur, demütig und verantwortungsvoll. Lernen wir wieder, natürliche Vorgänge zu akzeptieren, statt in einer Öko- und Gesundheitsdiktatur abzudriften. Verabschieden wir uns endlich von der Vollkasko-Mentalität. Es ist nicht unsere Aufgabe, die totale Kontrolle innezuhaben, weder bei Corona noch beim Wolf noch beim Klima und geschweige bei der Gesundheit.

Michel Ebinger, Rotkreuz