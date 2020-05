Podium 41 in Zug öffnet ab 11. Mai die Türen für Randständige In reduzierter Form wird das Podium 41 wieder geöffnet. Auch die Mittagsbeiz bezieht ihr Sommerquartier und öffnet wieder. 06.05.2020, 17.40 Uhr

(mua) Ab Montag, 11. Mai, ist das Podium 41 in reduzierter Form wieder geöffnet. Zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen sind Öffnungszeiten, Gästeanzahl und Angebot vorerst eingeschränkt, schreiben die Betreiber in einer Mitteilung. Maximal 20 Personen seien in der ersten Phase nach der Wiedereröffnung zugelassen. Diese Plätze sind laut Mitteilung Armutsbetroffenen und Randständigen vorbehalten. Die Öffnungszeiten konzentrieren sich vorderhand auf die Mittagszeit, das Restaurant ist von Montag bis Freitag jeweils zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet. Zur Einhaltung des gastgewerblichen Schutzkonzeptes bleibt der Aussenbereich vorerst geschlossen.