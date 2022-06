Mindeststeuer: Der Kanton Zug unterstützt den Weg des Bundes

Politik Der Kanton Zug unterstützt den Bund bezüglich Umsetzung der OECD-Mindeststeuer Um der befürchteten Abwanderung von Firmen und damit Steuergeldern Vorschub zu leisten, sind laut dem Finanzdirektor auch die Stände gefragt. 27.06.2022, 05.00 Uhr

«Eine zeitgerechte, erfolgreiche Umsetzung der OECD-Mindeststeuer ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz von essenzieller Bedeutung», schreibt die Zuger Finanzdirektion in einer Mitteilung. «Ein Scheitern können wir uns nicht leisten.» Nur vordergründig beschränke sich die Herausforderung auf Kantone, deren Steuersatz unter 15 Prozent liegt.

Würde eine verpasste oder verpatzte Umsetzung dazu führen, dass Steuersubstrat aus diesen Kantonen abwandert, dürfte die Verlagerung ins Ausland erfolgen und damit das gesamte Ressourcenpotenzial und somit auch die zu verteilenden NFA-Gelder substanziell reduzieren. Damit würden auch die NFA-Nehmerkantone zu Verlierern, ist der Regierungsrat Heinz Tännler überzeugt.

Kantone stehen in der Verantwortung

«Steuertechnisch und auch aus föderalistischen Überlegungen ist die Stossrichtung des Bundes richtig», hält er SVP-Politiker fest und erläutert: «Danach veranlagen und erheben die Standortkantone die Zusatzsteuer und setzen die Erträge für Standortförderungsmassnahmen ein, um den internationalen Wettbewerbsnachteil der höheren Steuern zumindest teilweise zu kompensieren.» Dadurch sollen Abwanderungen und Verlagerungen von Steuersubstrat aus der Schweiz vermieden oder zumindest minimiert werden.

Überdies sollen die Kantone laut Tännler selbst aktiv werden. Investitionen in Forschung und Entwicklung im MINT-Bereich und in der blauen Ökologie sowie in die Ausbildung von Fachkräften in diesen Bereichen stellen beispielsweise einen solchen Mehrwert dar. Es sei deshalb folgerichtig, einen Teil der Zusatzerträge über den Bund in nationale Standortfördermassnahmen zu investieren. (bier)