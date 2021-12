Politik Die EVP gründet in Zug eine Kantonalpartei Die Parteienlandschaft im Kanton Zug erhält Zuwachs. Die Evangelische Volkspartei (EVP) will als Familien-, KMU- und Umwelt-Partei Akzente setzen. 09.12.2021, 17.30 Uhr

Feierlich wurde die neue EVP-Kantonalpartei in Zug gegründet. An der Gründungsversammlung wurden die Statuten EVP Kanton Zug genehmigt und sogleich der erste Vorstand gewählt, wie einer Mitteilung der EVP Zug zu entnehmen ist. Erster Präsident ist Mathias Bürki, der als Arzt im Zuger Kantonsspital arbeitet und schon 2019 für die EVP für den Nationalrat im Kanton Zug kandidierte.

Die EVP will im Kanton Zug als Familien-, KMU- und Umwelt-Partei Akzente setzen und auf ihre bewährte Funktion als Brückenbauer setzen. Das bedeutet, auf christlicher Grundlage eine lösungsorientierte Politik betreiben und zu mehrheitsfähigen Lösungen beitragen. «Wir sind eine Partei, die sowohl gesellschaftspolitisch als auch in der Umwelt ein gutes Klima schaffen will. Wir tragen Sorge für das Umfeld und die Umwelt», wird Mathias Bürki, Präsident der EVP Kanton Zug in der Mitteilung zitiert. Auf der Links-Rechts-Skala funktioniert die EVP nicht nach Schema F: Sie ist nicht nur in der Mitte, sondern zeigt je nach Thema Ausschläge auf beide Seiten.

Neumitglieder sind willkommen

Die neue Kantonalpartei freut sich über alle Interessierten, die in der neuen Partei mitmachen möchten. Auch kritische Personen lädt sie ein, an der Gestaltung des Kantons mitzuwirken. Gerade hier gilt: Wer mitmacht, kann mitbestimmen. Wer abseits steht, wird fremdbestimmt. Als nächstes steht eine kleine öffentliche Gründungsfeier im Frühling 2022 im Vordergrund, ehe es im Vorfeld der Kantonsratswahlen 2022 im Herbst so richtig an die Arbeit geht.

Sie führen die EVP Kanton Zug (von links): Matthias Keller, Werner Toggenburger, Mathias Bürki, Markus Baumgartner. Bild: PD

Im Vorstand der EVP Kanton Zug tätig sind: Mathias Bürki (Präsident), Matthias Keller (Vizepräsident), Werner Toggenburger (Wahlen/Abstimmungen) und Markus Baumgartner (Medienchef). Präsident Bürki arbeitet als Assistenzarzt im Zuger Kantonsspital. Vizepräsident Matthias Keller vertrat die EVP von 2014 bis Ende 2020 im Stadtparlament von Aarau. Im Alter von 28 Jahren wurde er als Präsident gewählt. Er war damit jüngster Einwohnerratspräsident in der Geschichte von Aarau. Der Holzbauingenieur lebt seit diesem Jahr in Zug. Werner Toggenburger (Wahlen/Abstimmungen) ist Verkehrsingenieur und Raumplaner HTL und arbeitete die letzten sechseinhalb Jahre als Entwicklungsingenieur im Amt für Verkehr des Kantons Zürich. Zuvor war er unter anderem Abteilungsleiter in der Gemeinde Cham sowie Verkehrsplaner und Leiter Mobilität bei der Stadt Zug. Er lebt seit 22 Jahren in Hünenberg. Medienchef Markus Baumgartner ist Bürger von Hünenberg, in der Stadt Zug aufgewachsen und wohnt seit 31 Jahren in Baar. Der frühere Banker und Finanzjournalist ist seit zehn Jahren Inhaber einer Agentur für Marketing und Kommunikation. (haz)