Politik Ein junger Hünenberger mischt bei der nächsten Rentenreform an vorderster Front mit Die Jungfreisinnigen Schweiz lancierten im November 2019 eine Renteninitiative – dann kam die Coronapandemie und das Sammeln der geforderten 100’000 Unterschriften harzte. Im Initiativkomitee sitzt mit Gian Brun ein Hünenberger. Er erzählt, wie es die Jungpolitiker doch noch schafften. Marco Morosoli 14.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bundeskanzlei führt genau Buch. Seit der Einführung des Initiativrechts auf Bundesebene im Jahre 1891 sind 484 solche Vorstösse auf eine Verfassungsänderung lanciert worden. Die Zahl der Initiativen, die an die Urne kamen, beträgt aktuell 222. Das Volk segnete 23 Initiativen ab. Doch diese ernüchternde Bilanz schreckt die Jungfreisinnigen nicht, die im November 2019 eine Renteninitiative lancierten.

Auch Gian Brun engagiert sich für eine neue Lösung in der Rentenfrage.



Bild: Matthias Jurt (Zug, 02. Juli 2021)

Mit dem Sammeln der notwendigen 100’000 Unterschriften für die Initiative harzte es aber. Der Hünenberger Gian Brun, er ist Vizepräsident des Initiativkomitees, will nicht nur die Coronapandemie dafür verantwortlich machen und sagt: «Wir hatten keine Initiativerfahrung.» Der 23-Jährige fügt dann noch hinzu:

«Wir haben am Anfang alles mit freiwilliger Arbeit zu erledigen versucht. Wir mussten dann einsehen, dass dies nicht erfolgversprechend ist.»

Abhilfe brachte eine Art Generalsekretariat in Teilzeitarbeit. Die Coronapandemie habe sich hierbei positiv ausgewirkt. Zu Hause arbeiten war ja temporär mehr als eine Empfehlung.

Steigendes Rentenalter bei steigender Lebenserwartung

Das Unterschriftensoll haben die Jungfreisinnigen mit rund 137’000 Signaturen mehr als erreicht. Gian Brun findet aber nicht, dass es die grosse Zeit fürs Schulterklopfen ist: «Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, die notwendigen Unterschriften zu sammeln. Wir haben dadurch aber noch nichts gewonnen.» Bisweilen ist es schwierig, etwas zur Altersrente zu sagen, ohne sich darin zu verlieren. So versucht der Hünenberger FDP-Politiker die Ziele der Initiative so kurz wie nur möglich zu erklären:

«Das Rentenalter steigt bis 2032 auf 66 Jahre. Das gilt für Frau und Mann. Steigt die Lebenserwartung anschliessend um einen Monat, soll das Rentenalter jeweils um 0,8 Monate angehoben werden. Die Erhöhung soll dabei jeweils fünf Jahre im Voraus publik werden.»

Brun weiss mit diesen Zahlen elegant umzugehen. Das dürfte bei dieser Initiative einer der Treiber für den Erfolg sein. An der AHV wie auch an der Pensionskasse schraubt das Bundesparlament seit Jahren herum. In den vergangenen 25 Jahren ist es denn auf diesem Gebiet mehr oder weniger zu einem politischen Stillstand gekommen.

Der Jungfreisinnige Gian Brun ist Vizepräsident des Initiativkomitees für die Rentenreform.



Bild: Matthias Jurt (Zug, 02. Juli 2021)

Gian Brun und seine Mitstreiter sind von ihrem Modell felsenfest überzeugt. Sie sind allerdings auch nicht die Ersten, welche der AHV den Konkurs prophezeien. Konsens herrscht aber, dass etwas geschehen muss. Der Hünenberger Jungpolitiker sieht die Initiative als gangbaren Weg für eine sichere Rente: «Der grosse Hebel bewirkt, dass wir mit wenig Aufwand sehr viel erreichen können.» Die Koppelung an die Lebenserwartung findet Brun eine faires Verfahren für einen «würdigen Abgang».

Die Alternative heisst Steuererhöhung

Um das Rentengebäude nachhaltig zu sanieren, so Brun, gäbe es sonst nur noch zwei Optionen. Die eine bestehe darin, die AHV-Renten zu kürzen, die andere die Mehrwertsteuer um 3,7 Prozent zu erhöhen. Gian Brun will sich mit beiden Verfahren nicht anfreunden. Mit Recht stellt sich bei der Initiative der FDP-Jungpartei die Frage: Was treibt diese jungen Politiker an, um eine Initiative zur Altersversorgung zu lancieren. Der Hünenberger Gian Brun hat dazu eine klare Meinung:

«Die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes merke ich, vor allem aber Geringverdiener, im Portemonnaie.»

Alsbald kann der Nachwuchspolitiker Auswirkungen solcher Hebelwirkungen bei Renten und ihre Folgen eigenhändig durchrechnen. Brun beginnt im Oktober an der HSG in St.Gallen ein Volkswirtschaftsstudium. Dort dürfte er womöglich weitere Argumente sammeln können, um dereinst mitzuhelfen, wenn es bei der Renteninitiative um die Wurst geht. Am 16. Juli 2021 deponieren die Initianten den Vorstoss für eine Verfassungsänderung zur Rentensicherung bei der Bundeskanzlei. Dann beginnen die Berner Mühlen sich zu drehen.