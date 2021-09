Politik FDP Steinhausen hat eine neue Führung Der bisherige vizepräsident Reto Schorta übernimmt das Präsidium. 08.09.2021, 05.00 Uhr

Tritt zurück: Mario Reinschmidt Bild: PD

(stp) Bei der FDP-Regionalpartei in Steinhausen kommt es zu einem Wechsel in der Parteileitung. Wie die Liberalen in einer Mitteilung schreiben, übernimmt der bisherige Vizepräsident Reto Schorta das Präsidium. Dies, weil an der Vorstandssitzung vom 16. August Mario Reinschmidt seinen Rücktritt bekanntgegeben hat.