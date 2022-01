Politik Gelangen sensible Daten von Zugerinnen und Zugern zu ausländischen Cloud-Anbietern? Der Bund will – auch vertrauliche – Daten im Ausland aufbewahren lassen. Ganz unproblematisch scheint dieses Vorhaben aber nicht zu sein. Für einen Zuger Kantonsrat sind noch einige Fragen offen. Harry Ziegler 23.01.2022, 16.27 Uhr

Sind sensible Daten von Zugerinnen und Zugern sicher? Symbolbild: Pius Amrein

Die Sorge von GLP-Kantonsrat Daniel Marti (Zug, Mitte-Fraktion) scheint berechtigt. Er will mittels Interpellation vom Regierungsrat wissen, ob es möglich sei, dass ausländische Anbieter von Cloud-Lösungen auch Daten von Zugerinnen und Zugern zur Aufbewahrung erhalten.

Hintergrund der Frage Martis ist die Meldung aus dem Jahr 2021, dass der Bund plane, heikle Daten an ausländische Cloud-Anbieter – aus den USA und China – auszulagern. Bereits damals hätten Experten für Datensicherheit auf Risiken von möglichen Zugriffen fremder Staaten auf sensitive oder geheime des Bundes aufmerksam gemacht. Besondere Aufmerksamkeit hat erregt, dass ein grosser Teil der Daten bei einem chinesischen Anbieter ohne Niederlassung in der Schweiz gelagert werden soll.

Nun machte der «Tages-Anzeiger» bekannt, dass bei der Auftragsvergabe des Bundes an die ausländischen Cloud-Betreiber «nicht einmal die minimalen Forderungen des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten berücksichtigt wurden», schreibt Marti im Interpellationstext. Der Datenschützer verlangte unter anderem, dass ein Datenbearbeitungsstandort in der Schweiz sein müsste. Zudem müssten regelmässige Kontrollen der Cloud-Infrastruktur sowie ein spezieller Schutz persönlicher und personenbezogener Daten gewährleistet sein.

Auch Daten aus Zug könnten betroffen sein

Die Vermutung, so Marti, liegt nahe, dass auch Daten von Zuger Personen und Firmen von der Herausgabe an ausländische Cloud-Anbieter betroffen sein können. Er will deshalb von der Regierung wissen, ob diese sicherstellen kann, dass betroffene «Zugerinnen und Zuger informiert werden und eine Möglichkeit haben, die Herausgabe ihrer Daten an ausländische Cloud-Anbieter zu verhindern». Oder ob der Regierungsrat sicherstellen kann, dass Lagerung und Bearbeitung der Daten ausschliesslich in der Schweiz vorgenommen werden – und natürlich der Zugriff ausländischer Behörden auf die Daten unmöglich ist. Dies auch, falls die Gesetzgebung in den Staaten, in denen Daten aus der Schweiz gelagert werden, einen solchen Zugriff ausdrücklich vorsieht.

Schliesslich will Kantonsrat Marti abschliessend wissen, welche Möglichkeit allenfalls der Kantonsrat habe, «um sicherzustellen, dass beim Bund keine sensitiven Zuger Daten bei ausländischen Cloud-Anbietern gelagert und bearbeitet werden».