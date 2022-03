Bald soll es mehr günstigen Wohnraum für die Stadt Zug geben

Politik In den nächsten Jahren soll es mehr preisgünstigen Wohnraum in der Stadt Zug geben Der Stadtrat führt in einem Bericht aus, wie viele niedrigpreisige Wohnungen in der Stadt vorhanden sind. Seit über zehn Jahren setzt er sich für die Förderung von preisgünstigem Wohnraum ein. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Stadt Zug vom Zugersee aus gesehen. Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Steuertechnisch gilt die Stadt Zug als höchst attraktiv. Die Mieten jedoch zählen nachweislich zu den höchsten in der Schweiz. Die Politik ist deshalb darum bemüht, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Wie ernst der Stadtrat diesen Auftrag nimmt, wollte Urs Bertschi (SP, per Ende 2021 zurückgetreten) wissen und reichte deshalb im letzten Dezember eine Interpellation ein. Sie trug den Titel «Echtes Engagement oder Dienst nach Vorschrift – nimmt der Stadtrat seine Verantwortung bei der Umsetzung des Volksauftrages ‹Wohnen in Zug› für alle wirklich wahr?».

Der Stadtrat legte Mitte März seine Antworten darauf vor. Einleitend erklärt das Gremium, dass die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum und die Unterstützung der Zuger Wohnbaugenossenschaften und gemeinnützigen Bauträgern dem Stadtrat ein grosses Anliegen sei. «Seit über zehn Jahren setzt er sich aktiv für die Förderung und Forderung nach preisgünstigem Wohnraum ein und hat deshalb als Vorreiter vier Zonen für den preisgünstigen Wohnungsbau geschaffen.»

Vier Zonen für preisgünstigen Wohnraum

Zu den vier Zonen, die der Stadtrat für preisgünstigen Wohnraum geschaffen hat, gehören die Quartiere Im Rank, Göbli/Lüssi, Mülimatt und Unterfeld. Insgesamt zählen ungefähr 335 Wohnungen in diesen Gebieten zum tiefpreisigen Segment. Darüber hinaus sollen städtische Liegenschaften für die Bebauung mit günstigem Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt rechnet man mit 300 bis 370 zusätzlichen günstigen Wohnungen.

Einen Grossteil davon werden jene im Ahornpark, im Nordosten der Stadt gelegen, ausmachen – in diesem Bereich rechnet man mit 200 bis 250. Wie auf der Website des Ahornparks zu lesen ist, sind die Credit Suisse Anlagestiftung, die Pensionskasse Stadt Zug und die Stadt Zug Immobilien die Grundeigentümer. Die städtebauliche Entwicklung des Gevierts wird somit gemeinsam vorangetrieben. Zudem sind die Abteilungen Städtebau und Stadtplanung der Stadt Zug von Beginn an in den Prozess involviert.

Seit 2012 stehen das städtische Bau- und Finanzdepartement in regelmässigem Austausch mit den städtischen Wohnbaugenossenschaften. Bereits in den ersten Gesprächen wurde deutlich, dass die grösste Schwierigkeit für die Wohnbaugenossenschaften darin besteht, Land oder ein Baurecht für den preisgünstigen Wohnungsbau zu erwerben. Auch hier engagiere sich der Stadtrat. Er prüft verschiedene Kaufangebote von unbebauten Grundstücken wie auch überbauten Liegenschaften. Herausforderungen laut Stadtrat:

«Ein wesentlicher Stolperstein dabei sind die dem Stadtrat zugewiesenen Finanzkompetenzen für den Erwerb von Liegenschaften.»

Unterstützt habe man die Wohnbaugenossenschaften bei der Landbeschaffung aber nicht, schreibt der Stadtrat auf die Frage des Interpellanten.

Zweizimmerwohnung ab 1210 Franken

Von den für einen 50-Prozent-Anteil preisgünstiger Wohnungen vorgesehenen vier Zonen sind zwei überbaut. Der Stadtrat kann aus verschiedenen Gründen nicht alle Miethöhen beziffern, listet aber in einer Tabelle die maximalen Anfangsmietzinsen in diesen Zonen auf.Ihr zufolge ist der maximal zulässige Mietzins für eine Zweizimmerwohnung nach Verordnung 2017 ohne Nebenkosten 1360 Franken, für eine Fünfzimmerwohnung sind es 2601 Franken.

Neben den bestehenden Angeboten sind an verschiedenen anderen Orten preisgünstige Wohnungen vorgesehen, wie etwa der genannte Ahornpark. Hier will man aber längerfristig planen. Die Baurechtsvergabe ist nicht vor 2035 geplant. Eine weitere Entwicklung ist auch an der Chamerstrasse vorgesehen, ab 2028 soll das Baurecht vergeben werden. 15 bis 18 preisgünstige Wohnungen sind hier geplant.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen