Politik SVP Hünenberg fordert per Motion eine Steuersenkung Mit ihrem Vorstoss will die Partei Arbeitnehmende und KMU entlasten und die Standortattraktivität der Gemeinde fördern. 10.05.2022, 18.00 Uhr

Die SVP-Vertreter Jeffrey Illi, Thomas Villiger (von links) und Pius Hürlimann (ganz rechts) überreichen Gemeindeschreiber Guido Wetli (zweiter von rechts) die Motion. Bild: PD

Die SVP Hünenberg hat kürzlich dem Gemeinderat eine Motion überreicht. Darin beantragt die Partei, den Steuerfuss der Gemeinde per 1. Januar 2023 von 65 Prozentpunkten auf 59 Prozentpunkte zu senken. «Die finanzielle Situation in der Gemeinde Hünenberg ist sehr erfreulich», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Es sei deshalb ohne «Sparübungen» oder «Einbussen» bei der Lebensqualität möglich, denjenigen Personen und Firmen eine Entlastung zu gewähren, «welche diese Steuern mit Arbeit, Investitionen sowie Fleiss bezahlt haben und weiterhin bezahlen».