Unterägeri: Andere Parteien überlassen der FDP das Feld kampflos

Politik Unterägerer Gemeindepräsidium: Andere Parteien überlassen der FDP das Feld kampflos Es sieht ganz nach einer stillen Wahl für die Nachfolge von Josef Ribary als Gemeindepräsident aus. Doch die Liberalen müssen sich Kritik anhören. Anders sieht es beim frei werdenden Gemeinderatssitz aus. Rahel Hug

Im Unterägerer Gemeindehaus stehen Rochaden bevor. Bild: Stefan Kaiser

Der «graue Panther», wie sich Josef Ribary einst selbst bezeichnete, zieht sich Ende Jahr aus der Politik zurück. 23 Jahre amtete er als Unterägerer Gemeindepräsident, gesamthaft war er 27 Jahre im Gemeinderat. Knapp ein Jahr vor den kantonalen Gesamterneuerungswahlen gab der FDP-Politiker seinen Rücktritt bekannt. Das wirbelte in Unterägeri einigen Staub auf. Die anderen Parteien mussten sich früher als ursprünglich vorgesehen Gedanken über ihre Kandidaturen machen.

Josef Ribary tritt per Ende Jahr zurück. Bild: Patrick Hürlimann

Wie von Gemeindeschreiber Peter Lüönd zu erfahren ist, findet die Ersatzwahl am Sonntag, 9. Januar, statt. Kandidaturen müssen bis am 2. November bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Die Wahl findet also erst statt, wenn Ribary bereits nicht mehr als Gemeindepräsident amten wird. Wäre ein Termin nicht schon früher möglich gewesen? Peter Lüönd verneint: «Ausschlaggebend ist das eingereichte Demissionsschreiben vom 14. September.» Lüönd zitiert das Abstimmungs- und Wahlgesetz, wonach die Wahlen zwölf Wochen vor dem Wahltag auszuschreiben sind. Bei Abwesenheiten oder Übergangsfristen wird das Präsidium vom Vizegemeindepräsidenten übernommen. Dieses Amt hat Beat Iten von der SP inne. Kommt es hingegen zu einer stillen Wahl, könnte der neue Gemeindepräsident oder die neue Gemeindepräsidentin das Amt bereits per 1. Januar übernehmen.

ALG und SP wollen sich auf kommendes Jahr konzentrieren

Thomas Werner. Bild: PD

Und genau danach sieht es aus. Denn die SVP und Die Mitte haben ihre Kandidaten für die Ersatzwahl bereits nominiert. Für die SVP steigt Thomas Werner ins Rennen, für Die Mitte Andreas Koltszynski. Beide Kandidaten stellen sich lediglich für den frei werdenden Gemeinderatssitz zur Verfügung, nicht für das Präsidium.

Die FDP hingegen hat kommuniziert, mit einem Duo, dem bisherigen Gemeinderat Fridolin Bossard und der neuen Kandidatin Manuela Inglin, «Kontinuität sicherstellen» zu wollen.

Andreas Koltszynski. Bild: PD

Fridolin Bossard will Gemeindepräsident werden, über den Vorschlag des Vorstandes entscheidet die Nominationsversammlung am 26. Oktober. Die anderen Parteien ALG, SP und GLP verzichten laut aktuellem Stand auf eine Kandidatur. ALG und SP erklären, sich auf die Wahlen im kommenden Jahr konzentrieren zu wollen.

Die Frist läuft zwar noch rund anderthalb Wochen, doch es zeichnet sich ab, dass die anderen Parteien der FDP das Feld beim Gemeindepräsidium kampflos überlassen. Für ihr Vorgehen müssen sich die Liberalen aber Kritik anhören – besonders von Seiten der Mitte-Partei. Arthur Walker, Medienverantwortlicher, sagt:

«Es bleibt ein schaler Nachgeschmack.»

Das «Manöver» der FDP kenne man bereits von früher: 2016 wurde Fridolin Bossard in den Gemeinderat gewählt und ersetzte FDP-Politiker Walter Bruhin, der zuvor seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.

Fridolin Bossard und Manuela Inglin. Bilder: PD

Sachgeschäfte, keine Parteipolitik

Schon wieder also kommt es zu einer Ersatzwahl. Walker erklärt: «Die FDP wollte durch den vorzeitigen Rücktritt zwei Ansprüche geltend machen: einen zweiten Gemeinderatssitz und das Präsidium. Wenn dies nicht so wäre, hätte Josef Ribary auch auf Ende der Amtsperiode nicht mehr antreten können.» Begriffe wie «Kontinuität», «Anspruch auf zwei Sitze» oder «wählerstärkste Partei», wie sie die FDP derzeit verwendet, stören Walker. Sie hätten bei einer Personenwahl nichts verloren. «Es sollen die für unsere Gemeinde richtigen und besten Personen gewählt werden.» Im Gemeinderat gehe es um Sachgeschäfte und nicht um Parteipolitik.

Doch weshalb kandidiert Die Mitte nicht für das Gemeindepräsidium? «Der Zeitraum, um eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten Kandidaten zu finden, war nicht zu kurz», betont Walker. Die Mitte habe geeignete Personen, diese sollen sich aber «in einer offenen, fairen Wahl bewerben können». Walker: «Eine stille Wahl ist sicher nicht zu begrüssen – für Die Mitte Unterägeri ist sie aber das kleinere Übel, statt eine geeignete Person ‹zu verheizen›.»

«Vorausschauende Personalpolitik»

Auf die Vorwürfe angesprochen, reagiert die Unterägerer FDP-Präsidentin Gabriela Ingold gelassen:

«Wer behauptet, hinter dem Vorgehen stecke parteipolitisches Kalkül, kennt unseren Gemeindepräsidenten nicht gut. Er würde sich so etwas nicht dirigieren lassen.»

Rücktritte vor Ablauf der Legislatur kämen immer wieder vor, und zwar auf allen politischen Ebenen und querbeet bei allen Parteien. Für Ingold hat Josef Ribary «staatstragend» gehandelt. Denn es sei anzunehmen, dass im kommenden Jahr zwei weitere Gemeinderäte nicht mehr antreten werden. Ein Wechsel an der Spitze zum heutigen Zeitpunkt entspreche einer «vorausschauenden Personalpolitik».

Noch sind nicht alle Würfel gefallen. Welche Kandidaturen die Linken und die Grünliberalen unterstützen, ist noch nicht entschieden. Raphael Weiss, GLP-Präsident, merkt jedoch an: «Die GLP wünscht sich einen Gemeinderat, der die Wählerstärke repräsentiert. Momentan ist die FDP mit zwei von fünf Sitzen deutlich übervertreten. Daher kann sich die GLP Unterägeri vorstellen, einen Kandidaten ausserhalb der FDP zu unterstützen.»