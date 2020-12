pOLIZEI Mehrere alkoholisierte Autofahrer im Kanton Zug gestoppt Am vergangenen Wochenende haben sich zwei Fahrzeuglenkende mit Alkohol im Blut hinters Steuer gesetzt. Einer von ihnen hat sogar während der Fahrt einen Schluck aus einer Bierdose genommen. Beide Lenker sind ihren Führerausweis nun los. 07.12.2020, 10.23 Uhr

(cro) Am Samstagabend, 5. Dezember, kurz nach 18:45 Uhr, ging auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung ein, wonach ein Autofahrer sehr unsicher unterwegs sei und Schlangenlinie fahre. Eine Patrouille konnte das signalisierte Fahrzeug an der Hammerstrasse in der Gemeinde Steinhausen betreffen und den Lenker kontrollieren, wie Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden schreibt.