Polizeimeldung Flammen und Rauch auf einer Baustelle Auf der Baustelle «Lindenpark» in Steinhausen ist Baumaterial in Brand geraten. Das Feuer führte zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, die Brandursache wird abgeklärt. Tijana Nikolic 22.09.2021, 19.17 Uhr

Feuer vom brennenden Baumaterial führte auf der Baustelle «Lindenpark» in Steinhausen zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Bild:PD

Am Mittwochnachmittag, 22. September, kurz nach 14:30 Uhr, wurde die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei über eine starke Rauchentwicklung auf der Baustelle «Lindenpark» an der Bahnhofstrasse in Steinhausen alarmiert.