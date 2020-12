Polizeimeldung Im Kanton Zug sind drei alkoholisierte Autofahrer angehalten worden In der Nacht auf Samstag hatte die Zuger Polizei bei Kontrollen einiges zu tun. 14.12.2020, 14.48 Uhr

(bier) Am Samstag, 12. Dezember, um kurz nach 1 Uhr, wurde laut einer Meldung der Zuger Polizei vom Montagnachmittag ein 23-jähriger Lenker an der Sinserstrasse in Hagendorn bei Cham angehalten und kontrolliert. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.53 mg/l (entspricht über 1 Promille). Der Führerausweis wurde ihm zuhanden des Strassenverkehrsamts abgenommen.