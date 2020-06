Polizeiposten im Kanton Zug öffnen wieder Ab dem kommenden Montag, 15. Juni 2020, sind sämtliche Polizeidienststellen im Kanton Zug wieder normal geöffnet. Die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und Abstandsregeln werden eingehalten. Ein entsprechendes Schutzkonzept ist vorhanden. 09.06.2020, 14.05 Uhr

(haz) Der Bundesrat hat beschlossen, die Massnahmen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus schrittweise zu lockern. In Anlehnung an diese Strategie hat der Zuger Regierungsrat laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden entschieden, dass die Schalter der kantonalen Verwaltung wieder geöffnet werden. Dies betrifft auch die Zuger Polizei. Sämtliche Polizeidienststellen in den Gemeinden werden daher ab Montag, 15. Juni, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Bevölkerung zugänglich sein.

Abstandsregeln befolgen

Um das Infektionsrisiko für die Bevölkerung sowie die Mitarbeitenden zu reduzieren, wurde ein entsprechendes Schutzkonzept erstellt. Dazu gehören unter anderem Desinfektionsmittel für Händedesinfektionen, Bodenmarkierungen für die Einhaltung der Abstandsregeln sowie regel-mässige Reinigung von Türgriffen und Schalteroberflächen. Weiterhin gilt, die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene- und Abstandsregeln strikte ein-zuhalten.

Insbesondere wird auch darauf geachtet, dass die Anzahl der erlaubten Personen innerhalb der Schalterräumlichkeiten nicht überschritten wird. Die Öffnungszeiten der einzelnen Polizeidienststellen sind auf der Webseite www.zugerpolizei.ch ersichtlich. Kleinere Anzeigen können auch weiterhin auf dem Online-Polizeiposten www.suisse-epolice.ch aufgegeben werden.