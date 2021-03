Porträt Aron Welter von der EVZ Academy ist vor dem Qualifikationsfinish zuversichtlich Der 19-jährige Stürmer steht mit den Zugern vor der Woche der Wahrheit im Kampf um den zehnten Platz in der Swiss League. Michael Wyss 01.03.2021, 17.00 Uhr

Aron Welter hat in der laufenden Saison bislang 27 Partien für die Zuger bestritten und fünf Tore erzielt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. Oktober 2020)

«Der Kampf um den zehnten Platz könnte nicht spannender sein. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag», sagt der Aarauer Aron Welter von der EVZ Academy.

«Ein Vorteil wird sein, dass wir es selber richten können, da wir noch das Direktduell gegen die Ticino Rockets, unseren grössten Mitstreiter im Kampf um den geforderten Pre-Playoff-Rang, haben.»

Aktuell steht die EVZ Academy und die Südschweizer nach dem 43. Spieltag mit je 42 Punkten in der Tabelle. Am Mittwoch treffen sie in der Bossard-Arena aufeinander. Ausserdem geht es für die Zuger nach (5. März) und gegen die GCK Lions (7. März). «Das Finish ist machbar», sagt Aron Welter, «schwierig wird es in Kloten, da können wir aber auch punkten. Die beiden Heimspiele müssen wir einfach siegreich gestalten und sechs Punkte holen.» An das Saisonende mag der 19-Jährige, der bei den Argovia Stars seine Eishockeykarriere lancierte, nicht denken. «Wir wollen in die Pre-Playoffs und dort als Aussenseiter die Überraschung schaffen.

Immer wieder ins Team zurückgekämpft

Aron Welter, der Teilzeit in Steinhausen in einem Treuhandbüro arbeitet, bestritt im November 2018 sein erstes Spiel mit der EVZ Academy. «Ich konnte mich in der Swiss League richtig entwickeln und habe den Sprung vom Junioreneishockey zum stark physisch geprägten Eishockey gut meistern können», sagt er rückblickend.

Aron Welter Bild: EVZ/PD

Allerdings hatte der Stürmer in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte nicht alle Partien in der Swiss League bestreiten. Er kämpfte sich aber stets zurück und schaffte auch über Einsätze im Team der U20-Elite den Schritt zurück in die zweithöchste Liga.

Wie gefällt es Welter in Zug? «Ich spiele nun schon meine siebte Saison im Dress des EVZ. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen und ich fühle mich sehr wohl hier in Zug.» Die laufende Saison ist bald beendet, die nächste muss geplant werden. Hat der Aarauer seine Zukunft schon geschmiedet?

«Ich habe noch einen Vertrag für eine weitere Saison bei der EVZ Academy. Doch ich weiss zur Stunde auch nicht, wie es weitergeht und es das Team überhaupt noch geben wird. Ich hoffe natürlich, dass ich hier bleiben und weiter in der Swiss League spielen kann. Für meine Entwicklung wäre das sehr wichtig.»

Welters mittelfristiges Ziel bleibt die National League. «Den Traum des Eishockeyprofis verfolge ich natürlich weiter», sagt er.