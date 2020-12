Porträt Der EVZ-Academy-Spieler Daniel Neumann hofft auf die weitere Gunst von Trainer Roger Hansson Der 18-jährige Stürmer fühlt sich wohl beim EV Zug. Aufgewachsen ist er in Freiburg im Breisgau. Michael Wyss 22.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Um in meiner persönlichen Entwicklung weiterzukommen, wagte ich den Schritt in die Schweiz», schildert der Deutsche Daniel Neumann. Er hat es nicht bereut: «Der Entscheid, nach meiner Nachwuchszeit beim EHC Freiburg und später beim EHC Basel nach Zug zu wechseln, war richtig.»

Der Academy-Trainer Roger Hansson hat in der laufenden Saison schon einigen U20-Elit-Spielern eine Chance gegeben. Bild: Dominik Wunderli (Zug, 5. Oktober 2019)

Der 18-Jährige spielt seit dem Alter von fünf Jahren Eishockey– und das in einer Fussballstadt. Der Bundesligist SC Freiburg ist das Aushängeschild der Stadt. Daniel Neumann sagt offen:

«Für Fussball habe ich mich nie richtig interessiert. Ich empfinde die Sportart als eher langweilig Eishockey ist interessanter, spannender, schneller und härter. Eine facettenreiche Sportart. Zwischen Fussball und Eishockey liegen Welten.»

Der Stürmer, der abseits des Rinks ein Onlinestudium in Deutschland absolviert, spielt seine zweite Saison beim EV Zug. Nebst Einsätzen im U20-Elit-Team kam er in der laufenden Spielzeit viermal in der Swiss League in der Academy-­Mannschaft zum Einsatz. «Das sind wertvolle Erfahrungen für mich. Ich hoffe, dass mir das Trainerduo Roger Hansson und Corsin Camichel weiterhin das Vertrauen schenkt und ich mich beweisen kann.»

Daniel Neumann im Video-Interview nach seinem ersten Spiel in der Swiss League:

Auch der Beruf des Polizisten ist reizvoll für ihn

Neumanns Ziel ist natürlich eine Profikarriere. Was macht der in Cham wohnhafte Center, sollte es damit nicht klappen? «Polizist würde mich interessieren. Das ist ein Beruf, der mich schon als kleiner Junge faszinierte.» Sein Vertrag beim EVZ läuft bis 2022. Daniel Neumann weiss:

«Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich habe meine Zukunft in der eigenen Hand.»

Seinen grössten Erfolg feierte Neumann in der Saison 2014/15 mit der Nachwuchs-­Auswahl von Baden-Württemberg. Am bekanntesten Nachwuchs-Eishockeyturnier der Welt im kanadischen Québec, dem Peewee-Turnier der U13-Teams, wurde die deutsche Mannschaft Turniersieger. «Genau an meinem Geburtstag – das ist ein grosses Highlight für mich», schildert Neumann. In der laufenden Saison will er mit den U20-Elit des EVZ ebenfalls zuoberst stehen. Gegenwärtig liegt das Team von Trainer Fabio Schumacher auf dem ersten Rang.

Die Academy überzeugte zuletzt

Und was ist mit der EVZ Academy möglich? «Die Playoffs», sagt Neumann. «Die jüngsten Resultate haben gezeigt, dass wir uns unter den besten acht Teams in der Swiss League positionieren können.» Ein Blick auf die Tabelle bestätigt seine Aussage. Die Playoffs sind ein realistisches Vorhaben. Die EVZ Academy liegt nach dem 21. Spieltag und jüngst erfolgreichen Auftritten auf dem neunten Rang mit 24 Punkten. Die Konkurrenz aus Winterthur und von den Ticino Rockets wurde bereits um sieben Zähler distanziert.

Weiter geht es für die Mannschaft in dieser Woche mit den Partien in Olten (Dienstag, 19.45, Kleinholz), gegen Langenthal (Mittwoch, 15.45, Academy Arena) und in der Ajoie (Sonntag, 16.00, Porrentruy).