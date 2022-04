Der Zuger Gerold Fraefel ist über 50 Jahre im Ehrenamt tätig

Porträt Gerold Fraefel – fast ein ganzes Leben lang im Dienst der Jugend und des Sports Der 72-jährige Zuger hat als Primarlehrer, Sportler und Verbandsfunktionär Generationen geprägt. Kürzlich ist er für sein Engagement ausgezeichnet worden. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 20.04.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gerold Fraefel hat viele Erinnerungsstücke des Männersportvereins Hochwacht Zug gesammelt. Bild: Matthias Jurt (Zug, 14. April 2022)

Gerold Fraefel ist eine treue Seele. Schon in Zug aufgewachsen, lebt der heute 72-Jährige noch immer in der Stadt. Und nicht nur das. Zunächst besuchte er dort das Lehrerseminar St. Michael, ehe er von 1970 bis zur Pensionierung im April 2013 im Schulhaus Kirchmatt unterrichtete. In dieser Zeit amtete Fraefel in verschiedenen Funktionen. Er leitete eine Vielzahl von Ski- und Klassenlagern, bei einem Schülerfussballturnier betätigte er sich als Schiedsrichter, und von 1990 bis 2013 war er federführend beim Unihockeyturnier des Schulkreises Kirchmatt.

Genauso grosse Verdienste wie für die Zuger Stadtschulen hat Gerold Fraefel im Sport vorzuweisen. Viermal amtete er als Leichtathletikchef am Schweizerischen Schulsporttag in Zug, zudem fungiert er seit 1972 bis heute als Leichtathletikchef am Kantonalfinal der Schulen.

Damals noch ohne Gerold Fraefel: Der Männersportverein Hochwacht Zug am Turnfest 1956 in Dietikon. Bild: Archiv Gerold Fraefel

Verschiedene Funktionen

Noch aussergewöhnlicher ist Fraefels Vorstandstätigkeit beim Leichtathletikverein Hochwacht Zug. Von 1970 bis 1978 war er Oberturner/Technischer Leiter, 1978 bis 1983 Kassier, 1984 bis 2016 Wettkampfleiter/Chef des Kampfausschusses, 2000 bis 2016 Aktuar, und schliesslich wurde er zum Präsidenten des Clubs 200 erkoren.

Ein Bild aus alten Tagen: Gerold Fraefel (hockend) während der Anfangszeit des Männersportvereins. Bild: Bild: Matthias Jurt (Zug, 14. April 2022)

Kurzum: Im Jahr 2020 feierte Gerold Fraefel sein 50-Jahr-Jubiläum als Vorstandsmitglied der Hochwacht Zug. Auf diese lange Zeit als Sportfunktionär angesprochen, sagt Gerold Fraefel:

«In der Leichtathletik fand ich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung im Dienst der Jugend und des Sports. Mein Motto war und ist: Sport verbindet Menschen.»

Und das lebte er auch andernorts vor. Vorstandstätigkeiten übte er auch bei den Leichtathletikverbänden Zugs und der Innerschweiz aus. Und darüber hinaus engagierte er sich als Wanderleiter des SAC Rossberg sowie als Rechnungsrevisor des Philatelistenvereins Zug und der Städtepartnerschaft Zug-Kalesija.

Gerold Fraefel ist seit über 50 Jahren in leitender Funktion beim Männersportverein Hochwacht Zug tätig. Impression aus der Anfangszeit des Männersportvereins. Bild: Matthias Jurt (Zug, 14. April 2022)

Verdiente Ehrungen und sportliche Erfolge

Kürzlich wurde Gerold Fraefel von der Sport Union Schweiz mit dem dritten Preis in der Kategorie «Breitensportler des Jahres» bedacht. Schon früher wurde er für seine Verdienste zugunsten des Sports als Ehrenmitglied verschiedener Institutionen und Vereine geehrt. So erhielt er unter anderem vom Leichtathletikverband Swiss Athletics die Verdienstnadel.

2020 wurde Fraefel anlässlich der Zuger Sportnacht für sein 50-jähriges Engagement in der Leichtathletik sowie bei der Hochwacht Zug mit dem Prix Panathlon ausgezeichnet:

Gerold Fraefel (rechts) erhält als Gewinner den Panathlon Pokal für seine Verdienste für den Sport. In der Mitte seine Frau Helen, links Nicolas Betschart. Bild: Christian H. Hildebrand (Oberägeri, 31. Januar 2020)

Auch während seiner Aktivzeit als Leichtathlet vermochte Gerold Fraefel einige nennenswerte Erfolge zu verzeichnen. 1973 lief er als erster Athlet im Kanton Zug die 1000 Meter unter zweieinhalb Minuten (2:28,60 Minuten).

Mit der Zeit von 1:51,96 Sekunden über 800 Meter steht Gerold Fraefel noch heute hinter Markus Trinkler und Angus Fölmli an dritter Stelle der ewigen Bestenliste des Kantons Zug. Fraefel gewann ausserdem bei Meisterschaften mehrerer Verbände hierzulande Titel in Laufdisziplinen. Stolz ist er auch auf den starken fünften Rang an den Leichtathletikmeisterschaften der katholischen Sportverbände.

Der Männersportverein Hochwacht Zug 1931 mit Gründerpräsident Augustin Lusser (vorne, Mitte) Bild: Archiv Gerold Fraefel

Verfasser zahlreicher Schriften

Schnell war er auch im Schreiben. Die Jubiläumsschriften 50 und 75 Jahre Hochwacht Zug und 50 Jahre Katholischer Turn- und Sportverband prägten Fraefels schreiberische Tätigkeiten ebenso wie das Vereinsorgan Hochwacht-Nachrichten (heute Hochwacht-News).

Als Initiant dieses Magazins amtete er von 1972 bis 1978 als Redaktor – seit 1979 bis heute betätigt er sich als redaktioneller Mitarbeiter. Zudem stellt er Nachforschungen an zur Leichtathletik- und Sportgeschichte in Zug von 1930 bis heute und zur Geschichte des «Quer durch Zug» seit 1941. Im Auftrag des kantonalen Staatsarchivs macht Gerold Fraefel – er ist auch Mitglied des Historischen Vereins des Kantons Zug – wertvolle Forschungsarbeiten und Archivierungen für kommende Generationen.

Nächstes Jahr noch ein Kampfrichtereinsatz

Im Sommer 2023 möchte Fraefel noch ein letztes Mal als nationaler Funktionär walten. Es wäre der Abschluss seiner 50-jährigen Funktionärstätigkeit in der Schweizer Leichtathletik. Er verrät:

«Als Kampfrichter werde ich mithelfend ins zweite Glied zurücktreten.»

Langweilig wird es dem Zuger anschliessend bestimmt nicht. Er wird die Zeit mit seiner Frau Helen, mit der er seit 1976 verheiratet ist, seinen drei Kindern Andreas, Claudia und Stefan und seinen drei Enkeln geniessen. Und seinem Hobby Briefmarkensammeln weiterhin frönen und die im Text erwähnten Archivierungen hegen und pflegen.

Gerold Fraefel ist seit seiner Geburt in Zug zuhause. Bild: Matthias Jurt (14. April 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen