Dieser Deutsche hat sich in den Kanton Zug verliebt

Porträt Um sein geliebtes Zugerland zu sehen, fährt dieser Deutsche neun Stunden Töffli Der Kanton Zug ist seine Passion: Markus Müller (40) sammelt alles, was ihm in die Hände fällt. Mit etwas Glück trifft man ihn in diesen Tagen an – zu übersehen ist er jedenfalls kaum. Martin Mühlebach 15.07.2021, 12.00 Uhr

Markus Müller fährt immer wieder gern nach Zug. Hier ist er in der Altstadt zu sehen. Bild: Matthias Jurt (14. Juli 2021)

In der Nacht auf Mittwoch, um 3 Uhr in der Früh, startete der in Oftersheim bei Heidelberg wohnhafte Deutsche Markus Müller auf seinem Oldtimer-Töffli «Heidi» zu einer rund neunstündigen Fahrt. Das Ziel: die Stadt Zug, genauer die Destillerie Etter in der Chollermüli. Deren Geschäftsleiter Gabriel Galliker-Etter schildert die Hintergründe: «Markus Müller habe ich 2016 auf der Pro Wein in Düsseldorf kennen gelernt. Seither verbindet uns eine innige Freundschaft.»

Seit 2017 fährt der gelernte Restaurationsfachmann jährlich mindestens einmal nach Zug. Wo Müller mit seinem Töffli, einem Schweizer Exportmodell mit dem Nummernschild HD-ZG (Heidelberg-Zug) 350 H (Anzahl der Kirschbäume, die es in Zug in früheren Jahren gab), auftaucht, sorgt es für Aufsehen. Das Gefährt wurde im Technik Museum Sinsheim/Speyer während dreier Jahre von Müllers Arbeitskollegen Manfred Fink fachmännisch restauriert und mit Zuger Utensilien veredelt.

Dass die Leute vom 40-jährigen Markus Müller und seinem Gefährt mit den Zuger Utensilien und Emblemen wie wild Fotos knipsen, freut ihn. An seinem Töffli sind unter anderem auch alte Zuger Münzen eingebaut. So etwa ein 2-Rappen-Stück aus dem Jahr 1870, dem Gründungsjahr der Etter-Destillerie. Müller sagt: «Es ist schön zu sehen, dass sich die Leute Interesse zeigen an nostalgischen Fahrzeugen.» Das Interesse gilt aber nicht «Heidi» allein. Es gilt auch dem Fahrer im weissen Overall und den weissen Sportschuhen, die mit dem Zuger Kantonswappen bestickt und dem Schriftzug der Destillerie bestückt sind.

Ein eigener Baum

Wenn Markus Müller von Zug spricht, kommt es einer Liebeserklärung gleich. Voller Begeisterung erzählt er: «Als ich 2017 zum ersten Mal nach Zug kam und dem Chriesi-Sturm in der Altstadt beiwohnte, pflanzte ich im August auf dem Blasenberg meinen eigenen Kirschbaum, dessen eher kleine Früchte – Dolleseppler Brennkirschen – einen intensiven Geschmack haben.» Vom Standort des Baums sehe man den Zugersee. Er träume davon, so Müller, an einem schönen Tag unter seinem Baum zu liegen. In absehbarer Zeit, so hoffe er, mit einem kleinen Schluck vom ersten aus seinen eigenen Früchten gebrannten Kirsch. Mit einem süffisanten Lächeln bemerkt Marius Müller:

Daumen hoch für den Chriesikanton.



Bild: Matthias Jurt (Zug, 14. Juli 2021)

«In meinen Adern fliesst Fruchtbrand und eine ganze Portion Passion für Zweiradfahrzeuge, die ich von meinem Opa Hein Stöpske geerbt habe.»

Auf der diesjährigen Tour durchs Zugerland hat sich Markus Müller ein volles Programm zusammengestellt. Am Mittwoch genoss er vom Parktower die Aussicht über die Stadt Zug. Dank einer Sondergenehmigung fuhr er auf «Heidi» zum Bergrestaurant Wildspitz, wo er sich ein Käsefondue und eine Zuger Kirschtorte mit viel «gesegnetem Kirsch» genoss.

Wohl das einzige Zug-Museum in Deutschland

Am Donnerstag standen eine Fahrt über die Hochstuckli-Hängebrücke und ein Besuch des Verkehrshauses in Luzern auf dem Programm, ehe er am Freitag nach einer Stippvisite bei Radio Sunshine in Rotkreuz wieder die rund 300 Kilometer lange Strecke nach Oftersheim in Angriff nimmt.

Zu Hause wird Markus Müller in jeder Ecke eine Vitrine vorfinden, in der Zuger Fruchtbrände einen Ehrenplatz einnehmen. In der Mitte des Raumes steht ein grosser Holztisch. Diesen zierten Zuger Accessoires wie Silbermünzen, Porzellan, Wappen, ein Offiziersbecher und ein Kupferstich der Vorstadtkatastrophe von 1887, als bei der heutigen Katastrophenbucht mehrere Häuser in den Zugersee stürzten. Markus Müller betont: «Ich beherberge – sozusagen – das einzige Zug-Museum in Deutschland. Darauf bin ich stolz.»