Zug: Seeliken-Wirte übernehmen Tennisbeizli in der Allmend

Porträt «Wir sind beide Alphatiere»: Das Seeliken-Wirtepaar übernimmt das Tennisbeizli in der Allmend Seit nunmehr zwölf Jahren arbeiten Barbara und Guido Gilardoni erfolgreich Seite an Seite. Das «Bistro Allmend» ist ihr neuntes Projekt. Linda Leuenberger 15.06.2021, 17.14 Uhr

Das Wirtepaar des Bistros in der Badi Seeliken ist in Zug bekannt dafür, immer etwas Neues zu wagen. Ihr neuster Streich: Die Übernahme des Tennisbeizlis in der Allmend. Genauer ist es Barbara Gilardoni, die sich seit Juni im Bistro Allmend – wie das Tennisbeizli nun heisst – engagiert. Ehemann Guido Gilardoni kümmert sich den Sommer hindurch weiterhin um das Seeliken Bistro.

Barbara und Guido Gilardoni haben per 1. Juni das das Restaurant des Tennisclubs Allmend übernommen. Bild: Maria Schmid (Zug, 8. Juni 2021)

Es ist ja nicht so, als hätten Gilardonis mit der Xaloc Tapas Bar (die einst Masquevino hiess), mit dem Weinhaus, dem Fondueschiff und dem Fonduezelt sowie mit dem Stand an der Zuger Messe und dem Seeliken Bistro nicht schon genügend Aufgaben zu stemmen. Wie kam es also, dass der Name Gilardoni nun auch in der Allmend vertreten ist?

Das Bauchgefühl muss stimmen

«Der Vorstand des Tennisclubs Zug Allmend fand, man müsse frischen Wind in das Tennisbeizli reinbringen», sagt Barbara Gilardoni. «Und da haben sie mich angefragt.» Sie habe schon mehrere solcher Anfragen erhalten, etwa für ein Quartierbeizli. Diese habe sie allerdings alle abgelehnt. Sie sagt:

«Ich arbeite viel mit dem Bauch.»

Und das Bauchgefühl auf dem Tennisplatz im Norden der Stadt Zug habe sofort gestimmt. Nun will sie eine vielfältige Küche bieten: «Das Essen soll ‹tenniswürdig› sein und für das Auge etwas hergeben», sagt Gilardoni. Zudem wolle sie auf ihre Weinkenntnisse zurückgreifen.

Nichts zum Plausch

Seit sie 2009 das Seeliken Bistro und das Fonduezelt lancierten, haben Barbara und Guido Gilardoni sieben weitere Projekte in Angriff genommen. Zwölf Jahre Seite an Seite – wie funktioniert das?

«Wir sind uns eigentlich nur darin einig, dass wir uns nicht einigen», sagt Guido Gilardoni und schmunzelt dabei.

«Wir sind beide Alphatiere, da gibt es schon manchmal Reibereien.»

Aber:

«Wenn wir zusammen arbeiten, sind wir das optimale Paar.»

Barbara Gilardoni pflichtet ihrem Mann bei. «Genau, wir können zwölf Stunden am Stück nebeneinander arbeiten, ohne ein Wort zu wechseln. Wir verstehen uns blind.»

Barbara und Guido Gilardoni ziehen am gleichen Strang ‒ auch wenn es manchmal Reibereien gibt. Bild: Maria Schmid (Zug, 8. Juni 2021)

Die beiden scheinen auch einen Riecher für erfolgversprechende Ideen zu haben. Jedes der angerissenen Projekte hat Früchte getragen. Das wird unter anderem an ihrer Grundeinstellung liegen, wie Barbara Gilardoni sagt:

«Wir machen nichts nur zum Plausch und wollen alles zum Erfolg bringen.»

Einzig das Fondueschiff hat nach zwei Jahren nicht die Resultate geliefert, die das Ehepaar erwartet hatte. Sie konnten den Betrieb auf dem Schiff nur anderthalb Saisons austesten – dann kam Corona.

Tochter und Sohn packen mit an

Dass sich Gilardonis in der Zuger Gastro einen Namen gemacht haben, war eigentlich nie beabsichtigt. Guido Gilardoni stammt aus Chur, lebte viele Jahre in St.Gallen und ist zwar gelernter Koch, arbeitete nach einem Wirtschaftsstudium aber für Versicherungen und Banken. Barbara Gilardoni stammt aus Biel und hat zehn Jahre als kaufmännische Angestellte gearbeitet, bis sie Guido kennen lernte. Er hat sie für eine Stelle im Gastgewerbe begeistern können, und sie hat sich in der Folge autodidaktisch das Kochen beigebracht.

Seit 24 Jahren wohnen sie mittlerweile in Zug und haben zwei erwachsene Kinder. Diese beiden spielten damals, als das Restaurant in der Badi Seeliken ausgeschrieben wurde, eine grosse Rolle. «Wir waren überrascht, als wir für das Bistro Seeliken tatsächlich ausgewählt wurden – gerade als Auswärtige haben wir uns keine zu grossen Chancen eingeräumt», sagt Guido Gilardoni.

«Für uns war aber klar: Wir übernehmen den Betrieb nur, wenn unsere Kinder auch voll dahinterstehen und mit anpacken.»

Das taten sie und der Sohn Nicolas tut es noch heute: Er engagiert sich vor allem im Hintergrund, während Tochter Dominique jeweils die Gäste bediente.

Lange Tage, viel Verantwortung, Stress: «Wir arbeiten teils fast bis zum Umfallen», sagt Barbara Gilardoni und lacht. Abgesehen vom unbeständigen Wetter und dem Einkaufen lieben die beiden aber, was sie machen. Guido Gilardoni tankt im Seeliken immer wieder Kraft. «Wenn ich dort bin, bin ich glücklich», sagt er. Für Barbara Gilardoni ist das Kochen ihr Herzding:

«Für mich ist es das Grösste, wenn ich in die zufriedenen Gesichter meiner Gäste blicken kann.»