Hier geht bald das Licht aus: Die Poststelle in Oberägeri schliesst definitiv Die Gemeinde wehrte sich gegen den Entscheid des gelben Riesen, die Poststelle in eine Postagentur umzuwandeln – vergeblich, wie sich nun zeigt. René Meier 13.10.2020, 10.46 Uhr

Die Postfiliale in Oberägeri wird geschlossen. Bild: Stefan Kaiser (9. Dezember 2019)

Es hat sich angekündigt und wird nun Tatsache: Die Poststelle in Oberägeri schliesst. Sie wird in eine Agentur umgewandelt, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Der Gemeinderat hatte alles versucht, die Schliessung der Poststelle zu verhindern. So hatte er den Entscheid zur Poststellenschliessung von der Postkommission Postcom überprüfen lassen. Diese heisst nun die Umwandlungspläne der Post gut. Die Postcom begründet ihren Entscheid damit, dass der Entscheid der Post, «Agenturen mit Bedientheken zu schaffen, in Einklang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen stehe und ermögliche nach wie vor eine gute postalische Grundversorgung in den betreffenden Gebieten.»

Der Gemeinderat ist enttäuscht: «Wir sind nach wie vor überzeugt, dass eine Agenturlösung die bisherigen Dienstleistungen nicht in vollem Umfang anbieten kann und die nötige Diskretion nicht gewahrt ist. Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Mittel gegen die Schliessung genutzt und bedauern sehr, dass die Postcom nicht unserer Argumentation gefolgt ist.»

Die Gemeinde will sich nun dafür einsetzen, damit bei einer Agenturlösung die volle Bandbreite an Dienstleistungen der Bevölkerung zur Verfügung stehen wird.» Per wann die Poststelle geschlossen wird, ist noch nicht detailliert geklärt. Klar ist hingegen bereits, dass die Postagentur in der Coop-Filiale an der Hauptstrasse 15 angesiedelt wird.

Bereits 2017 hatte die Post angekündigt, die Poststelle in Oberägeri schliessen zu wollen. Der Oberägerer Gemeinderat wehrte sich mit allen Mitteln gegen den geplanten Schritt. Er liess den Entscheid durch die Postcom überprüfen. Dieses Rechtsmittel steht betroffenen Gemeinden offen. Oberägeri ist die erste Gemeinde im Kanton Zug, die sich für diesen Schritt entschieden hat.