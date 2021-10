In Zug gibt es keine schwarze Liste für ausstehenden Prämien

Zug Prämienverbilligung: Der Kanton sagt, er habe eine Liste, aber keine schwarze Bei Menschen, welche ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen, geht der Kanton Zug einen eigenen Weg. Bei ausstehenden Krankenkassenprämien übernehmen die Gemeinden temporär die Kosten. So bleibt mehr Geld für die Prämienverbilligung übrig. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Krankenkassenprämien geben hierzulande immer wieder viel zu reden. Demgegenüber verläuft der politische Prozess, um das komplexe Thema gesetzgeberisch zu reformieren, auf längst ausgeleierten Schienen. Eine Thurgauer Standesinitiative mit dem drögen Titel «Vollstreckung der Prämienzahlungspflicht der Versicherten» aus dem Jahre 2016 hat bis anhin erst die Hürde «Ständerat» übersprungen.

Im Zuge der Revision des eidgenössischen Krankenversicherungsgesetzes ist viel Zahlenmaterial zusammengekommen. Darunter befindet sich eine Auflistung der Zahlungen der Kantone für ausstehende Prämien. In der Kolonne des Kantons Zug fehlen jegliche Zahlen. Die Liste deckt den Zeitraum zwischen 2014 und 2019 ab. Wie kann das sein? Gibt es im Kanton Zug überhaupt keine Individuen, welche die Krankenkassenprämien schuldig geblieben sind?

Prämienverbilligungen in der Höhe von 66 Millionen Franken

Der Zuger Gesundheitsdirektor und Landammann Martin Pfister sagt dazu: «Im Kanton Zug werden die Kosten für die Übernahme von Verlustscheinen für die Krankenversicherungsausstände nicht wie in vielen anderen Kantonen über das Prämienverbilligungsbudget finanziert, sondern durch die Gemeinden separat bezahlt.» Diese Handhabung, so der Regierungsrat, bringe es mit sich, dass «faktisch mehr Geld für die Prämienverbilligung zur Verfügung» stehe. Gemäss einem Regierungsratsbeschluss stehen im Kanton Zug für das laufende Jahr 66,4 Millionen Franken für die Prämienreduktion zur Verfügung. Der Bund beteiligt sich mit rund 43 Millionen Franken an dieser Summe. Die Berechtigung, um an dieser finanziellen Stütze teilzuhaben, stützt sich teilweise auf Steuerzahlen.

Auf der Liste der Säumigen stehen, so offenbart es der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister, am 31. Dezember 2020 605 Namen. Dabei betont Pfister im Nachsatz, dass davon 215 inaktiv sind. Diesem Personen-Pool zuzurechnen sind Menschen, die in einen anderen Kanton oder ins Ausland gezogen sind. Es könnten sogar Personen darunter sein, deren Verbleib unbekannt ist. Das würde heissen, dass rund ein Drittel der Namen auf der Zuger Liste mangels Informationen reif fürs Archiv sind.



Es ist nicht zu leugnen, dass auch im Kanton Zug die Zahl derjenigen Schuldnerinnen und Schuldner, welche ihre Prämie aus welchen Gründen auch immer nicht bezahlen, seit 2014 markant gestiegen sind. Eine Aufstellung der Gesundheitsdirektion weist für das Jahr 2014 eine Zahl von 124 Säumigen aus. Im Jahr darauf waren es dann schon 260 Versicherte, die ihre Beiträge für die obligatorische Krankenkasse aus irgendeinem Grund schuldig blieben. In den vergangenen Jahren ist die Zahl dieser Menschen weiter gestiegen, wenngleich die Kurve nicht mehr so steil ansteigt wie ehedem.

Das Zuger Modell lässt sich nicht mit dem anderer Kantone vergleichen

In vielen Kantonen würde bei den ausstehenden Zahlungen für die Krankenversicherung in den Topf der Prämienverbilligung gegriffen. Im Kanton Zug läuft das Verfahren in einer Form ab, das schweizweit einmalig ist. Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister gibt zu, dass dieses System Zahlen ergäbe, die nicht in der Prämienverbilligungsstatistik aufgelistet werden könnten. Das bedeute jedoch nicht, dass die Zuger ihre Zahlen nicht nach Bern liefern würden.

Wie aber funktioniert der Zuger Weg? Martin Pfister fasst es so zusammen: «Im Kanton Zug sind die Bürger- und Einwohnergemeinden für die Durchführung der Bestimmungen im Zusammenhang mit den Prämienausständen verantwortlich.» Die elf öffentlich-rechtlichen Körperschaften haben eine zentrale Institution gebildet. Sie trägt den Namen «Durchführungsstelle Krankenversicherungsausstände». Dass sich die Gemeinden mit den ausstehenden Prämien befassen, hat für den Zuger Gesundheitsdirektor Vorteile. Die gemeindlichen Sozialdienste können so klamme Bürgerinnen und Bürger direkt ansprechen und «ihnen gegebenenfalls persönliche und finanzielle Unterstützung zukommen lassen».



Eine erzieherische Komponente hat das Zuger Modell jedoch schon, wie Martin Pfister anfügt:

«Schliesslich soll mit der Liste zum Ausdruck gebracht werden, dass man sich der Beitragspflicht nicht folgenlos entziehen kann.»

Dies sei auch ein «wichtiges Zeichen an alle, ihre Prämien pünktlich zu bezahlen». Im Jahr 2020 sind in Sachen Prämien Verlustscheine von knapp einer Million Franken ausgestellt worden. Dieser Wert war in der Vergangenheit auch schon höher. Insgesamt mussten die elf Zuger Gemeinden für 846'000 Franken geradestehen.

Auf Bundesebene sind Anpassungen notwendig

Der aktuelle Zuger Landammann will die Zuger Art der Berechnung aber nicht als unumstösslich kennzeichnen. Der Ansatz zur Handhabung der Prämienverbilligung überprüfe der Kanton immer wieder. Martin Pfister sagt aber auch, dass auf Stufe Bund «bald die nötige Klärung erfolgt».

Er dürfte dabei unter anderem die Definition des Notfalls im Auge haben. Die Umschreibung dieses Begriffs sorgt immer wieder für emotionale Diskussionen. In einem Urteil hat das St.Galler Versicherungsgericht am 28. April 2018 festgestellt, dass die Schwangerschaft bestimmt die Qualität eines Notfalls habe: «Das Recht auf Leben und auf körperliche und geistige Unversehrtheit überwiegt klar die Interessen der Krankenversicherer an der Durchsetzung ihrer Forderung aus ausstehenden Prämien oder Kostenbeteiligung der Kindsmutter.» Zudem sei ja nicht nur die Mutter gefährdet, sondern auch das ungeborene Kind.

Ob die Listen etwas nützen oder nicht, lässt sich nicht sagen

Eine Unbekannte ergab sich auf heimischem Grund. Das Zuger Verwaltungsgericht hat in einem Entscheid vom 11. August 2021 (S 2021/30) festgehalten, dass ein Mann, der bereits zahlungsunfähig sei, nicht auf der Liste der Säumigen Aufnahme finden kann. Dies deshalb, weil mit Rückgriff auf die Gesetzeslage festzustellen sei, dass zwischen einem «Zahlungsunwilligen und einem Zahlungsunfähigen» ein grosser Unterschied liege.

Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister gibt zu, dass die Wirkung der Liste nicht direkt verifizieren lasse. Studien ergaben, dass sich die Werte mit oder ohne Liste kaum unterscheiden würden. Pfister will aber auch noch festgehalten haben, dass der Kanton Zug in Bezug auf ausgestellte Verlustscheine schweizweit den zweittiefsten Wert habe. Wie das Problem anzugehen wäre, hat der Regierungsrat in einer Antwort auf eine SP-Interpellation andere Verrechnungsmodelle aufgezeigt. So oder so: Die Gesetzesgrundlagen kann nur der Kantonsrat ändern.