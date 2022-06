Prävention Damit niemand mehr beim Schwimmen und Planschen ertrinkt: Das Freibad Rotkreuz verteilt als schweizweit erste Badi Notfallarmbänder an seine Gäste Noch immer ertrinken zu viele Menschen jährlich. Darum ist man in der Badi Rotkreuz seit der Sanierung noch besser gegen Ertrinkungsunfälle gerüstet. Hier kommen neu Notfallarmbänder zum Einsatz. So funktionieren sie. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.00 Uhr

Solch dramatische Szenen sollen sich in unserer Region nie wieder abspielen: Ein kleines Mädchen ertrinkt in der Baarer Badi – und verstirbt eine Woche später an den Folgen des Badeunfalls. Laut SLRG-Statistik zählt die Schweiz pro Jahr rund 45 Ertrinkungstote – die meisten Menschen sterben in Seen und Flüssen. Es gibt zwar jedes Jahr diverse Aufklärungskampagnen, diese alleine reichen aber nicht aus.

Darum hat die Gemeinde Risch, welche die Badi in Rotkreuz betreibt, ein Pilotprojekt gestartet: Sie stellt den Badegästen programmierte Notfallarmbänder zur Verfügung. Seit der Badi-Wiedereröffnung im Mai können Badegäste die Armbänder an der Kasse beziehen.

Bilder: Gemeinde Risch So sieht das in Rotkreuz eingesetzte Armband aus: links die Vorderseite, rechts die Rückseite. Bilder: Gemeinde Risch

Die «digitalen Badmeister» in Rotkreuz funktionieren auf Basis eines Ultraschallsystems. Sobald sich jemand zu lange und zu tief im Wasser befindet, schlagen sie Alarm: Das Armband sendet via Ultraschallwellen ein Signal an neun im Becken eingebaute Sensoren. Diese lösen ein sehr lautes akustisches Signal von 100 Dezibel aus: Das ist etwa so laut wie eine Motorsäge oder ein Winkelschleifer – und damit für alle im Bad anwesenden Personen unüberhörbar. Zudem erzeugt das Armband ein Blinklicht, damit die in Not geratene Person unter Wasser schneller gefunden werden kann.

«Um sich mit dem System vertraut zu machen, arbeiten wir in erster Linie mit den Schulen zusammen», heisst es auf Anfrage bei der Gemeinde Risch. Die Armbänder werden Schülerinnen und Schülern beim Badibesuch abgegeben. Die bisherigen Erfahrungen seien sehr gut.

«Ebenfalls geben wir die Bänder bereitwillig auf Anfrage und kostenlos an weitere Kinder oder Erwachsene ab, bei denen ein erhöhtes Risiko des Ertrinkens besteht.»

Bei einer Kapazität von 600 Badegästen stehen in der Badi Rotkreuz derzeit 100 Armbänder zur Verfügung, heisst es auf Anfrage bei der Deep Blue AG, die ihren Sitz in Hallwil hat und die Armbänder vertreibt.

Das elektronische Erkennungssystem in Rotkreuz wurde nicht erst aufgrund des tödlichen Badeunfalls in Baar eingeführt. Die Sensoren im Becken wurden bereits im Rahmen Badi-Sanierung installiert.

Das Notfallarmband kommt seit Mai 2022 im sanierten Freibad in Rotkreuz zum Einsatz. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 16. Mai 2022)

Die Gemeinde Risch erklärt:

«Das neue Warnsystem darf nur komplementär zu Überwachungszwecken eingesetzt werden – und ersetzt nicht die bekannten Spielregeln mit dem Umgang im Wasser.»

Armband ersetzt keinen Badmeister

Rotkreuz ist schweizweit das erste Freibad, das solche Armbänder einsetzt. Bislang gab es diese nur in Hallenbädern. Mit guten Resultaten, wie der Präsident des Schweizerischen Badmeister-Verbands Michel Kunz erzählt, der solche Armbänder schon seit rund zehn Jahren zuverlässig im Einsatz hat:

«Die Badmeister wollen die Armbänder heute nicht mehr missen. Die Kinder sind seitdem viel konzentrierter am Schwimmkurs.»

Heute seien die Notfallarmbänder im Hallenbad im bernischen Bolligen, wo er bis zu seiner Pensionierung gearbeitet hat, sogar während der Schüler- und Kinderschwimmkurse obligatorisch.

Das System arbeite zuverlässig und es gibt gemäss Kunz keine Fehlalarme: Zwar hätte es schon einmal einen Alarm gegeben, weil ein Kind das Armband im Wasser verloren hat und dieses dann am Boden lag. Aber auch hier habe es nur seinen Job gemacht: «Das Armband schlug Alarm, weil es eine gewisse Tiefe und Zeitlimite überschritten hat.» Sich jedoch nur auf den Alarm eines Armbands zu verlassen, sei nicht sinnvoll.

«Durch das Armband ist die Sorgfaltspflicht der Badeaufsicht keinesfalls aufgehoben. Es ersetzt keinen Badmeister!»

Das Armband sei lediglich eine gute Unterstützung für dessen Arbeit und biete zusätzliche Sicherheit für die Badegäste.

Nicht alle Schwimmbäder und Badis verfügen über eine entsprechende Technik, um in Not geratene Menschen im Wasser rechtzeitig zu lokalisieren. Es gibt gemäss Angaben der Deep Blue AG schweizweit erst rund 500 Schwimmbäder, die solch ein Notfallarmband der Marke BlueFox zum Ausleihen anbieten. Auf dem Markt gibt es zudem weitere elektronische Überwachungssysteme – dazu zählen neben den Notfallarmbändern auch Unterwasserkameras. Diese sind jedoch fehleranfällig, weil sie von den Lichtverhältnissen im Becken abhängig sind.

Es gibt auch Armbänder für den Privatgebrauch

Wer sich nicht nur in Rotkreuz, sondern immer und überall sicher im und am Wasser bewegen möchte, kann sich eine Art Notfall-Smartwatch zulegen. Diese funktioniert allerdings etwas anders: Das Armband schickt bei dieser Version mit einer Kapsel einen Ballon an die Wasseroberfläche. Es ertönt ein Alarmsignal. Am Handgelenk des Ertrinkenden blickt dann ein Licht und zeigt somit, wo sich die in Not geratene Person befindet.

Zur Prävention von Badetoten kann Technologie hilfreich sein, aber es braucht auch entsprechendes Wissen, darüber, wie man sich bei einem Badeunfall richtig verhält. In einer Notsituation sind die Rettungskräfte immer auf die Unterstützung von Ersthelfern angewiesen. Denn:

Jede Minute, in der nicht reanimiert wird, sinkt die Überlebenschance vom Verunfallten auf 10 Prozent.

Allein in den letzten Wochen kamen schweizweit mindestens sechs Menschen durch einen Ertrinkungsunfall ums Leben. Entsprechendes (aufgefrischtes) Nothelfer-Wissen und Notfall-Armbänder können helfen, Leben zu retten.

