Prague Games 2022 «Ich halte diese Emotionen und Erlebnisse der Spielerinnen und Spieler gerne fest» Dutzende Kinder und Jugendliche messen sich aktuell an den Prague Games, dem grössten Nachwuchs-Unihockey-Turnier der Welt. Natürlich ist der Sport dort wichtig – aber längst nicht alles. Martin Messmer Jetzt kommentieren 13.07.2022, 19.30 Uhr

Seit Sonntag sind über 170 Kinder und Jugendliche aus dem Zugerland an den Prague Games, dem weltgrössten Nachwuchs-Unihockeyturnier. Bild: Michael Peter. Auch mehr als 40 Coaches und Betreuerinnen reisten nach Prag. Bild: Michael Peter. Sportlich ist die Delegation am Mittwoch gut ins Turnier gestartet. Bild: Michael Peter. Aber nicht nur der Sport ist wichtig. Die Jugendlichen beschäftigten sich zum Beispiel auch mit dem Thema Fair Play. Bild: Michael Peter. Zunächst fanden Freundschaftsspiele statt, ab Mittwoch gilt es ernst. In einer ersten Zwischenbilanz zeigte sich OK-Chef Köbi Eugster zufrieden mit dem bisherigen Turnierverlauf und dem sportlichen Erfolg: «Wir sind optimistisch, Medaillen heim nach Zug zu bringen.» Bild: Michael Peter. An den internationalen Wettkämpfen nehmen 4000 Spielerinnen und Spieler teil. Bild: Michael Peter. OK-Chef Köbi Eugster instruiert den Staff. Bild: Michael Peter. Micheal Peter ist als Fotograf im Einsatz, schon zum siebten Mal. Er sagt: «Ich halte diese Erinnerungen und Emotionen in meiner Bildergalerie gerne fest, für alle Teilnehmenden, aber auch für die Eltern.» Bild: mme

Endlich wieder Prague Games: Nach zwei Jahren Unterbruch ist wieder eine Zentralschweizer Delegation in der tschechischen Hauptstadt – und zwar eine stattliche: 174 Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen zehn und sechszehn Jahren, ein Grossteil davon aus dem Kanton Zug, sind in 11 Teams formiert und werden betreut von 43 Coaches und Betreuerinnen, zudem reisten 50 Fans ans weltweit grösste Unihockeyturnier für Juniorinnen und Junioren mit.

«Für Fair Player kommt respektvolles Verhalten vor dem Sieg»

Seit Sonntag nun weilt die Delegation schon in Prag, einquartiert im Hotel Tristar, dem Headquarter für die vielen Juniorinnen und Junioren, Eltern, Stuff und Fans. Am Montag und Dienstag standen noch Testspiele und Trainings auf dem Programm, ebenfalls beschäftigten sich die Jugendlichen mit Cool & Clean und Fair Play; Aufgabe war es etwa, sich in Gruppen Gedanken zum Thema zu machen und diese schriftlich auf einem grossen Blatt festzuhalten. Etliche dieser Poster prangen nun an den Hoteltüren und erinnern die Spielerinnen und Spieler an die gemeinsam festgehaltenen Werte. Auf einem davon heisst es zum Beispiel: «Das ‹fair› von ‹Fair Play› bedeutet gerecht, anständig, kameradschaftlich. Für Fair Player kommt respektvolles Verhalten vor dem Sieg.»

«Die Bilder zeugen von viel Lebensfreude»

Seit Mittwoch ist das Turnier nun sportlich im Gange – und es gab in den ersten Ernstspielen bereits einige Siege zu feiern. Das Turnier findet in etlichen Sportstätten in der ganzen Stadt Prag statt, jeweils Hunderte Spielerinnen und Spieler aus verschiedenen Nationen treffen dort aufeinander.

In einer ersten Zwischenbilanz zeigte sich OK-Chef Köbi Eugster zufrieden mit dem bisherigen Turnierverlauf und dem sportlichen Erfolg: «Im Vordergrund steht klar das Gesamterlebnis Prag, zum Beispiel mit der grossen Fotosafari, die dabei entstandenen Bilder zeugen von viel Lebensfreude. Ab Mittwoch wird auch der Sport immer wichtiger, einige Teams sind resultatmässig gut ins Turnier gekommen. Wir sind optimistisch, Medaillen heim nach Zug zu bringen.»

«Es ist enorm lustig»

Nicht möglich wären die geschilderten Erlebnisse ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die aus dem Zugerland mit nach Prag gereist sind und die Kinder und Jugendlichen betreuen. Zum Beispiel Michael Peter (50) aus Allenwinden. Er ist von frühmorgens bis am Abend den ganzen Tag um die elf Teams herum und dokumentiert das Turnierleben und die Wettkämpfe fotografisch, sechs Tage lang – er macht dies bereits zum siebten Mal. 2014 war er an seine ersten Prague Games gereist: «Es ist jeweils eine strenge Woche, es läuft immer viel. Aber es ist auch enorm lustig. Ich halte diese vielen Erinnerungen und Emotionen in einer Bildergalerie gerne fest, für alle Teilnehmenden, aber auch für die Eltern.»

Eines dieser Erlebnisse aus vergangenen Jahren ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: «Nach einem verlorenen Final mussten einige Spielerinnen des unterlegenen Teams weinen. Kurze Zeit später aber lachten sie wieder – und feierten und tanzten zusammen mit den Siegerinnen.»

