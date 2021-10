Bevölkerung kann Persönlichkeiten für Zuger Sportpreis nominieren

Am 4. Februar 2022 wird die Zuger Sportlerin oder der Zuger Sportler des Jahres 2021 gekürt. Wer in die Auswahl der nominierten Personen gehört, bestimmt in einem ersten Schritt die Bevölkerung: Bis am 5. November können Persönlichkeiten vorgeschlagen werden.

14.10.2021, 13.30 Uhr