Gedenken Ein halber Brite – ein ganzer Verehrer von Prinz Philip: In Hünenberg weht die Fahne auf halbmast Der als Schulhauswart tätige britisch-schweizerische Doppelbürger Anthony Blakey setzte seine Grossbritannien-Fahne nach dem Tod von Prinz Philip auf halbmast. Das blieb nicht unbemerkt. Cornelia Bisch 16.04.2021, 17.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der schweizerisch-englische Doppelbürger und Hauswart der Primarschule Eichmatt in Hünenberg See, Anthony Blakey, hat seine Grossbritannien Fahne im Garten seiner Dienstwohnung auf halbmast gesetzt, um des Todes von Prinz Philipp zu gedenken. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 16. April 2021)

Seit 52 Jahren lebt Anthony Blakey, Hauswart der Hünenberger Primarschule Eichmatt, in der Schweiz. Doch seine britischen Wurzeln durchdringen ihn noch immer vom Scheitel bis zur Sohle. Die britische Fahne im Garten seiner Dienstwohnung steht seit Prinz Philips Tod am 9. April auf halbmast.

Anthony Blakey ist Brite vom Scheitel bis zur Sohle. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 16. April 2021)

«Einige Schüler haben ihre Lehrerin gefragt, ob meine Fahne kaputt gegangen sei», erzählt der 62-jährige schweizerisch-englische Doppelbürger lachend. Daraufhin habe die Lehrerin ihren Schülern erklärt, dass dies ein Zeichen der Trauer sei und sicherlich mit dem Tod von Prinz Philip zu tun habe. «Das stimmt natürlich», bestätigt Blakey, der seit 11 Jahren an der Schule in Hünenberg See tätig ist.

«Ich empfinde grossen Respekt und Bewunderung für Prinz Philip. Menschen wie ihn müsste es mehr geben auf der Welt.»

Er sei ein guter, ehrlicher Mensch gewesen. «Er sagte, was er dachte, klar und deutlich.» Seine Karriere bei der Marine habe er aufgegeben und sich ganz in den Dienst der Queen gestellt. Sie habe ihn respektiert und ihm nie einen Maulkorb verpasst. «Ich finde das bewundernswert von beiden.» Mit seinem Engagement für die Jugend und in zahlreichen Hilfswerken habe Prinz Philip viel Gutes bewirkt, nicht nur in England, sondern in der ganzen Welt. «Er hat definitiv seine Spuren hinterlassen.»

Zahlreiche Bilder und Accessoires erinnern Anthony Blakey an seine zweite Heimat England. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 16. April 2021)

Eine Liebesgeschichte wie im Roman

Anthony Blakey lebt seit seinem zehnten Lebensjahr in der Schweiz. Seine frühe Jugend aber hat er im englischen Newcastle verbracht. Sein Vater arbeitete bei der Britischen Bahn und unternahm oft lange Zugfahrten, auch auf dem Kontinent.

«Auf einer seiner Reisen stieg er mit Freunden im Hotel Beauséjour in Gersau ab, wo meine Mutter arbeitete.»

Er habe sich bis über beide Ohren in die schöne junge Frau verliebt und ihr nach seiner Rückkehr wöchentlich Briefe geschrieben, die nicht unbeantwortet blieben.

Das junge Paar heiratete und bekam drei Kinder. Die Familie lebte in einem eigenen Haus in der Nähe von Newcastle. Auf regelmässigen Reisen in die Schweiz lernten die Kinder das Heimatland ihrer Mutter kennen und lieben. «Die Fahrten mit Bahn und Fähre dauerten damals 24 Stunden», erinnert sich Blakey. «Aus wirtschaftlichen Gründen und wegen der Schulbildung von uns Kindern verliessen wir 1952 England und lebten fortan in der Schweiz. Mein Vater bekam eine Stelle bei der Südostbahn», fährt er fort. Obwohl er sich schon bald in der Schweiz heimisch fühlte, blieb immer ein wenig Heimweh nach England und die Begeisterung für die englische Kultur, die Landschaft und Traditionen.

Anthony Blakey fährt ein klassisches englisches Motorrad Marke Triumph Boneville 750, mit dem er schon mehrere Male von der Schweiz nach Enland reiste. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 16. April 2021)

In zwei Kulturen zu Hause

Verwandte hat er heute zwar keine mehr in seiner alten Heimat, aber es ist Anthony Blakey gelungen, den Kontakt zu Freunden über all die Jahre aufrechtzuerhalten.

«Ich habe gute Töff-Kollegen drüben, die ich sicher einmal jährlich mit einer meiner eigenen englischen Maschinen besuche.»

Dabei wird selbstverständlich gefahren und verschifft, nicht etwa geflogen. «Einmal kam meine Tochter mit. Sie war erstaunt über meine ‹coolen, lockeren› Freunde.» Mit seinen drei Kindern sprach der Hauswart immer Englisch. «Ich finde es wichtig, dass auch sie einen Bezug zu England haben. Es ist schön, ihnen die Liebe zu meiner zweiten Heimat weiterzugeben.»

Im letzten Jahr konnte Anthony Blakey coronabedingt nicht nach England fahren. Es blieb mehr Zeit für die Pflege seiner geliebten Motorräder. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 16. April 2021)

Corona machte im letzten Jahr natürlich auch ihm einen Strich durch die Rechnung. Aber baldmöglichst will Anthony Blakey sich wieder auf einer seiner Maschinen setzen und Richtung Westen aufbrechen. Er könnte sich auch vorstellen, einmal mit einem Wohnmobil oder Motorrad mehrere Monate durchs Land zu reisen. «Aber für immer zurückkehren werde ich wohl nicht.» Er und seine Familie fühlen sich wohl in der Schweiz und schätzen ihre Vorzüge, «die guten Sozialleistungen und das Gesundheitswesen».

Die Beerdigung Prinz Philips am heutigen 17. April wird Blakey am Fernsehen verfolgen. «In aller Stille», sagt er traurig.