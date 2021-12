Vereine&Verbände Pro Audito hat eingeladen Nach einem Jahr Pause hat der Verein ihre Feier im Baarer Pfarrheim St.Martin durchführen können – mit musikalischer Umrahmung. Für Pro Audito Zug: Josef Mathis 01.12.2021, 17.25 Uhr

Karin Inauen-Schaerer und Mathias Inauen erfreuten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem Spiel. Bild: PD

Am Mittwoch vor dem ersten Adventssonntag fanden sich gegen 40 Mitglieder von Pro Audito Zug im Pfarreiheim St.Martin in Baar ein. Nach der im letzten Jahr coronabedingt abgesagten Feier freuten sich die Mitglieder auf das Wiedersehen und den Erlebnisaustausch. In Vertretung der verhinderten Präsidentin begrüsste Georges Bonetti die Anwesenden, darunter einige neue Mitglieder.

Musikalischer Schwerpunkt war natürlich der Auftritt des Duos PanTastico. Dieser Name war eigentlich schon Programm. Karin Inauen-Schaerer mit der Panflöte brachte die Töne virtuos zum Klingen und bewegte sich intensiv im Takt der jeweiligen Melodien. Gleich zu Beginn ertönte «Einsamer Hirte», ein Stück, mit dem der rumänische Panflötenmeister Georghe Zamfir bekannt wurde. Mathias Inauen am Flügel sorgte nicht nur für die einfühlsame Begleitung, sondern schlug auch selber den Hauptpart an. Zudem begleitete er diverse Stücke mit dem Gesang seiner warmen Stimme.

Vereine & Verbände: So funktioniert’ Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Hörhilfe hat zum Hörgenuss beigetragen

Dank der vereinseigenen flexiblen Hörhilfe Comfort Audio hatten die schwerer hörgeschädigten Personen einen viel besseren Hörgenuss. Über die abgegebene Hörschlaufe mit dem Empfängergerät oder mittels Kopfhörer konnten die feinen Töne verstärkt via Mikrofon wahrgenommen werden.

Die Blicke der Zuhörerschaft richteten sich ab und zu auf die schlicht dekorierten Tischreihen. Nebst einer filigranen Engelsfigur von Margrit Herger lag an jedem Platz ein grosser Grittibänz, der sicher noch am folgenden Tag den Hunger stillen konnte... In der Pause wurde der Kaffee geschätzt, der von unseren freiwilligen Helferinnen ausgeschenkt wurde.

Nun wurde der musikalische Bogen in die Adventszeit geschlagen. Bekannte Liedmelodien wie «Fang das Licht» von Karel Gott oder etwa «Leise rieselt der Schnee» wurden mitgesungen oder mitgesummt. Der lange Applaus nach der musikalischen Darbietung liess das «fantastische» Ehepaar noch zu einer Zugabe erweichen. Und auf dem Heimweg hat die eine oder andere Melodie in vielen sicher noch nachgeklungen.