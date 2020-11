Pro Natura Zug hat Einsprache gegen den Neubau der Abbruchliegenschaft in Unterägeri eingereicht Bemängelt wird insbesondere, dass der Gewässerraum nicht eingehalten wird. Die Bauherrschaft wehrt sich. Carmen Rogenmoser 10.11.2020, 05.00 Uhr

Das Haus steht an einer exponierten Stelle, zwischen der Lorze und der Kantonsstrasse. Bild: Stefan Kaiser (22. März 2016)

Endlich sah es nach Veränderung aus bei der Abbruchliegenschaft an der Zugerstrasse 91 in Unterägeri. Das Gebäude, das sich als «Schandfleck» einen Namen gemacht hat, war von Bauprofilen umgeben. Baugesuche waren ausgearbeitet und lagen öffentlich auf. Die SAE Immobilien AG, der das Gebäude gehört, plant den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohnungen. Ein zweites Baugesuch war für die Erstellung von sechs Parkplätzen ausgearbeitet worden. Die Arbeiten sollten so schnell wie möglich beginnen, sagte der Immobilienverwalter Hansueli Gaberell Anfang Oktober gegenüber der «Zuger Zeitung». Der Umweltverband Pro Natura Zug hat dem Vorhaben in Form von Einsprachen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

«Wir haben gegen den Ersatzbau des Wohnhauses, wie auch gegen den Neubau des Parkplatzes Einsprache gemacht», bestätigt André Guntern, Präsident von Pro Natura Zug. Beide Vorhaben liegen im Gewässerraum der Lorze, führt er aus. In diesem Raum, der 15 Meter beträgt, dürfen gemäss der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung nur Bauten und Anlagen gebaut werden, die einen Standort am Gewässer erfordern. Das sei bei den beiden Bauvorhaben nicht der Fall. Deshalb «sind sie aus unserer Sicht nicht bewilligungsfähig», so Guntern. Sinn und Zweck eines genügenden Gewässerraums sei neben der Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der Zugänglichkeit für Gewässerunterhaltsarbeiten auch die Gewährleistung der vielfältigen ökologischen Funktionen.

Sanierung statt Neubau

«Seit fast 20 Jahren müssten die Gemeinden die Gewässerräume entlang der Fliessgewässer und Seen festlegen, was im Kanton Zug bisher nicht gemacht wurde», erklärt André Guntern die Hintergründe. Solange es keine Festlegung gibt, gelten die Übergangsbestimmungen der Gewässerschutzverordnung. Pro Natura Zug plädiert deshalb für eine Sanierung statt einen Neubau des Wohngebäudes:

«Sicher kann das Wohnhaus nicht wie geplant näher zur Lorze gebaut werden. Da der Parkplatz vollständig innerhalb des 15-Meter-Abstands liegt, kann dieser auch nicht angepasst oder reduziert werden», so Guntern.

Erst wenn die Gemeinde Unterägeri die Gewässerräume an ihren Fliessgewässern im Zonenplan verbindlich ausgeschieden habe, komme ein reduzierter Gewässerraum zur Anwendung, führt er aus. Die Kritik von Pro Natura Zug richtet sich deshalb auch gegen die Gemeinde: «Hätte sie den seit 2001 bestehenden Auftrag für die Ausscheidung der Gewässerräume fristgerecht umgesetzt, hätten wir heute klare Verhältnisse, wo gebaut werden kann und wo nicht.» Gemeindepräsident Josef Ribary ist über die Einsprachen alles andere als erfreut:

«Wir sind enttäuscht. Endlich war ein Projekt ausgearbeitet, das den Dorfeingang aufwerten würde.»

Mit Toleranz und gutem Willen wäre eine Baute auch ohne Ausscheidung der Gewässerräume möglich. «Dies war bis dato nie ein Problem», so Ribary

Ausnahmebewilligung ist in Aussicht gestellt

Ähnlich geht es auch der Bauherrschaft. «Die Einsprache ist unverständlich, wenn man sich die Situation vor Ort anschaut», sagt René Koch, Geschäftsführer der SAE Immobilien AG. Das Haus, in dem gegenwärtig Flüchtlinge wohnen, steht zwischen der Lorze und der Kantonsstrasse. Das historische Gebäude gehört zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS). Die Entwicklung von Bauprojekten an solchen Orten brauche Zeit, dass es jetzt noch länger gehen könnte, sei unschön.

«Es braucht eine Ausnahmebewilligung für die Unterschreitung des Gewässerabstandes, vor allem für den Parkplatz», erklärt er. Diese Bewilligung sei bei der Vorprüfung des Kantons in Aussicht gestellt worden. Die weiteren notwendigen Abklärungen seien gemacht. So sind für das Projekt, das rund zwei Millionen Franken kosten soll, besondere Lärmschutzvorkehrungen und Massnahmen gegen die Verkehrsvibrationen vorgesehen.

«Das Gebäude muss von der Strasse entkoppelt werden, um die Vibrationen zu minimieren. Mit einer Sanierung kann das nicht erreicht werden»,

erklärt der Geschäftsführer. Für das überarbeitete Projekt habe man auch die Zustimmung der kantonalen Denkmalpflege erhalten. Das Haus müsse um einen halben Meter von der Strasse zurückversetzt werden, was wiederum bedeutet, dass der Gewässerabstand nicht eingehalten werden könne.

Eine Aussprache vor Ort

Ausserdem sei vom Kanton gefordert worden, die Parkplatzsituation zu optimieren. Die bestehenden Parkplätze gleich beim Gebäude seien zu gefährlich. Das Ufer werde mit dem Parkplatzpodest sogar ökologisch aufgewertet. «Bisher wurde im Bereich des geplanten Parkplatzes immer wieder mal ein Garten angebaut. Nun ist geplant, das Gebiet der Natur zu überlassen.» Aufgrund der klar an den Standort gebundenen Situation und den umfangreichen Vorarbeiten habe man es unterlassen, die Umweltverbände ebenfalls zu informieren, sagt René Koch.

Die beiden Parteien befinden sich derweilen bereits in einer Einspracheverhandlung. In Kürze wird eine Begegnung vor Ort stattfinden, damit die Situation begutachtet werden kann. «Ich bin guter Hoffnung, dass die Sache geklärt werden kann», gibt sich René Koch zuversichtlich.