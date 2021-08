Leserbrief Prognosen sind Prognosen «Es geht darum, Schlimmeres zu vermeiden», Ausgabe vom 10. August 19.08.2021, 15.40 Uhr

Die neusten Prognosen des Weltklimarates sind besorgniserregend. Eines sollten wir im Zusammenhang mit Corona allerdings gelernt haben: Prognosen sind Prognosen und bleiben Prognosen. Im Falle von Corona ist mir keine einzige bekannt, die auch nur annähernd eingetroffen wäre. Der Weltklimarat vertritt eine Sichtweise in dieser höchst komplexen Thematik, aber keineswegs die einzige. Deshalb: Bitte also nicht – noch einmal – Panik schüren. Ich wünschte mir das selbstverständlichste der Welt, dass sich nämlich die Fachleute mit unterschiedlichen Einschätzungen möglichst unvoreingenommen an einen Tisch setzen und den Konsens suchen. Ich wiederhole mich: Die Fragen um den Klimawandel sind denkbar komplex und sollten möglichst breit abgestützt angegangen werden. Aktionismus ist hier nicht angebracht.