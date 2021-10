Projekt Baudirektion repariert Kantonsstrasse in der Zuger Vorstadt Aus qualitäts- und verkehrstechnischen Überlegungen werden die Arbeiten während dreier Nächte ausgeführt. 15.10.2021, 05.00 Uhr

Die sichtbaren Belagsrisse auf der Kantonsstrasse im Bereich der Vorstadt in Zug werden nächste Woche vergossen. Bild: PD

Die wasserführenden Abschlusssteine entlang der Kantonsstrasse im Bereich der Vorstadt in Zug sind zwischen der Alpenstrasse und dem unteren Postplatz teilweise in einem schlechten Zustand. Um Folgeschäden zu vermeiden, müssen die Steine ersetzt werden. Zudem werden in der Fahrbahn und im Rad-/Gehweg Belagsrisse vergossen, wie die kantonale Baudirektion mitteilt. Die Arbeiten erfolgen jeweils in der Nacht, von 20 Uhr bis 5 Uhr. Sie beginnen am Mittwoch, 20. Oktober, und dauern bis Samstag, 23. Oktober. Die Parkplätze im Bereich der Vorstadt sind von Mittwochabend bis Samstagmorgen durchgehend gesperrt.