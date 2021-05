«Promenade Zug» Die Zuger Sektion des Verkehrsclubs ist enttäuscht vom Stadtrat Der Zuger Stadtrat will das Projekt Promenade Zug nicht weiter verfolgen. Dieses wurde vom Verkehrsclub der Schweiz (VCS) als mögliche Lösung der Zuger Verkehrsprobleme in die Diskussion eingebracht. Harry Ziegler 19.05.2021, 11.45 Uhr

In der Antwort auf die Interpellation «Promenade Zug – Verkehrslösung statt Tunnel?», machte der Stadtrat klar, dass ein Einbahnring, wie vom VCS im Projekt vorgeschlagen zur Lösung der Verkehrsprobleme im Stadtzentrum keine Option sei. Von der ablehnenden Antwort des Stadtrats ist die Sektion Zug des VCS enttäuscht, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Der Stadtrat lehne zwar das Konzept eines Einbahnrings ab, Aussichten auf eine baldige Lösung des Zuger Verkehrsproblems gebe er in seiner Interpellationsantwort jedoch nicht, kritisiert der VCS.