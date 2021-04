PROTEST Polizeieinsatz an Corona-Apéro: Zuger proben den Aufstand am Bistrotisch In Unterägeri entwickelt sich ein Umtrunk zur illegalen Coronakundgebung, die Polizei muss einschreiten. Auch in anderen Zuger Gemeinden gibt es sogenannte März-Apéros. Mittendrin: ein ehemaliger und ein amtierender Kantonsrat. Kilian Küttel 22.04.2021, 16.10 Uhr

Das Dorfzentrum von Unterägeri, wo es unlängst zu Coronaprotesten gekommen ist. Archivbild: Stefan Kaiser

19. April, Unterägeri, 18 Uhr. Die Beizen sind offen. Vor dem Dorfcafé sitzen 14 Gäste an fünf Tischen, die meisten eine Stange vor sich. Drei Polizisten lassen das Treiben auf dem Dorfplatz nicht aus den Augen, registrieren aus zwei Fahrzeugen jede verdächtige Bewegung. Sie würden einschreiten, wenn jemand gegen das Gesetz verstösst.

Eine Woche zuvor ist genau das passiert: Am 12. April, als die Restaurants noch zu sind, kommen Leute aus Unterägeri zum Apéro auf den Dorfplatz. Es soll ein geselliges Beisammensein, eine Möglichkeit zum Austausch werden. Wahrscheinlich aber hat das Treffen von Anfang an auch Protestcharakter.

Beim Apéro vom 12. April will man Einigkeit gegen die Coronamassnahmen zeigen – und schreckt nicht davor zurück, sie zu ignorieren. 15 Leute dürften sich im Freien versammeln, am Ende sind es zwischen 30 und 40, sagt die Zuger Polizei.

Das ist illegal. Der Gemeinderat weiss von der Aktion, sucht vor Ort das Gespräch. Dann greift die Polizei ein; ein gutes Dutzend Einsatzkräfte sei angerückt, heisst es später in einem Leserbrief. Erst bitten die Polizisten die Apéro-Teilnehmer, zu gehen. «Der Grossteil der anwesenden Personen befolgte diese Aufforderung», sagt Sprecherin Judith Aklin. Doch einige bleiben stur. Acht Personen muss die Polizei schliesslich offiziell wegweisen. An diesem Tag dürfen sie den Dorfplatz bis 23 Uhr nicht mehr betreten. Der Polizeieinsatz wird zum Dorfgespräch.

Die Geschehnisse hallen nach

Zwei Tage später trifft sich der Gemeinderat mit Vertretern der Apéro-Fraktion zum Gespräch in der Aegerihalle. Für die Teilnehmer spricht unter anderem Thomas Brändle, Inhaber des gleichnamigen Cafés und ehemaliger FDP-Kantonsrat.

Thomas Brändle, Inhaber Café Brändle Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri 26. Februar 2021)

Auf Anfrage sagt er: «Wir haben die Gemeinde gebeten, ein Gefäss für den Austausch zu schaffen.» Im Dorf seien viele verunsichert, etwa, was Maskenpflicht, Teststrategie oder die fehlende Planungssicherheit angehe:

«Als Geschäftsinhaber bin ich nahe an den Leuten. Ich merke, dass sich viele nicht gehört fühlen. Dagegen sollte die Gemeinde etwas unternehmen.»

Eine Einigung hat das Gespräch nicht ergeben, sagt Gemeindepräsident Josef Ribary (FDP). Gleichzeitig spricht er von einem guten Austausch und drückt ein gewisses Verständnis für die Anliegen aus:

Josef Ribary (FDP), Gemeindepräsident Unterägeri Bild: PD

«Ich kann verstehen, wenn einem die Einschränkungen zu viel werden, wir haben alle langsam genug. Trotzdem müssen wir uns an die Massnahmen halten.»

Offenbar köchelt die Stimmung in Unterägeri schon seit Wochen. Vor dem Zwischenfall am 12. April hat es laut Ribary drei oder vier solcher Anlässe gegeben, die immer mehr Volk angezogen hätten und die unter dem Label «März-Apéros» veranstaltet wurden.

Bekannter Impfgegner ist im Verband aktiv

Die Idee stammt aus dem Umfeld des massnahmenskeptischen Verbands Freie KMU. Die Organisation hatte dazu aufgerufen, am 1. März das Ende des Lockdowns mit einem Apéro einzuläuten und diesen wöchentlich zu wiederholen. Der Verband mit Sitz im schwyzerischen Feusisberg steht für «Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im wirtschaftlichen Handeln wie auch im gesellschaftlichen und kulturellen Leben» ein. Zum Vorstand gehört der bekannte Impfgegner Daniel Trappitsch, der etwa an einer Protestaktion vom Februar in Zug aufgetreten ist:

Bild: Matthias Jurt (Zug, 05. Februar 2021)

Informationen zur Aktion finden sich auf einer Website, die am 23. Februar registriert wurde. Dort heisst es, in mehr als 50 Gemeinden sollen solche Corona-Apéros stattfinden; von Brig bis Basel, von Jaun im Kanton Freiburg bis Wolfhalden beim Bodensee. Nebst Unterägeri stehen drei weitere Gemeinden aus Zug auf der Liste: Cham, Menzingen und Steinhausen.

Presse? Lieber nicht

20. April, Steinhausen, 18 Uhr. Erst beim zweiten Mal hinsehen fallen die vier Männer und die Frau auf, die um einen Bistrotisch stehen, eine Hand am Weissweinglas, die andere am Apérogebäck. Sie haben sich unter einem Vordach in der Nähe des Dorfplatzes getroffen, obwohl die Beizen wieder offen sind und es rund herum genügend freie Tische und Stühle gäbe.

Einer der Männer telefoniert. Es ist Marc Reichmuth, geboren 1982, SVP-Mitglied, Kantonsrat seit März 2018. Noch am Abend zuvor hat er auf eine Anfrage unserer Zeitung zu den Apéros in Steinhausen geschrieben, er werde sich zu gegebener Zeit melden und danke für das Verständnis. Es ist eine unausgesprochene Absage und kann als Zeichen gedeutet werden, dass die Presse nicht erwünscht ist.

Obwohl einem etwas zu trinken angeboten wird, verfestigt sich dieser Eindruck bei einem Besuch vor Ort. Während man auf Reichmuth wartet, sagt einer der Anwesenden, man könne schon Fragen stellen, solange man «keinen Scheiss» schreibe. Kehliges Lachen, Blick in die Runde, wenig Reaktion.

Als Reichmuth aufgelegt hat, sagt er nochmals, was er am Vorabend per E-Mail angedeutet hat: Er gibt keine Interviews, will nicht zitiert werden. Und beantwortet danach doch die Fragen, die man ihm stellt – mit weit aufgerissenen Augen, wenn er seinen Standpunkt vertritt.

Demzufolge ist das Treffen in Steinhausen als gesellige Zusammenkunft zu verstehen, hat aber durchaus etwas von einem Protest. Es werden Vergleiche mit der Lage in Deutschland angestellt, es fallen Worte, wie sie vor Gericht zu hören sind, wenn Verbrechen und Vergehen gegen die Freiheit verhandelt werden. Und es wird einem vermittelt, dass hier nichts Illegales passiert. Dass noch lange nicht 15 Personen anwesend sind. Und dass man sich sowieso auf Privatgrund befindet.

In Unterägeri hat sich die Lage wohl beruhigt

Unklar ist, ob die Veranstaltung zum Programm der «März-Apéros» gehört. Vor Ort geben sich die Beteiligten unwissend, auf der Website allerdings sind Zeit und Ort vermerkt, eine vergleichbare Veranstaltung ist auf dem Dorfplatz nicht zu sehen. Auf Anfrage teilt die Gemeinde Steinhausen einzig mit, kein Gesuch für einen Anlass am 20. April erhalten zu haben. Anfang März hätte es zwar eine Kontaktaufnahme und eine allgemeine Anfrage gegeben. Solange sich aber nicht mehr als 15 Personen versammelten, sei die Gemeinde nicht zuständig.

Die Tragweite in Steinhausen scheint weit weniger gross als in Unterägeri, die Wendungen, die die Geschehnisse dort genommen haben, dürften eine Ausnahme sein. Und dennoch geben die orchestrierten Apéros Hinweise darauf, wie ermüdet gewisse Kreise sein müssen, sich an geltende Regeln zu halten. Oder wie es auf der Veranstaltungsseite heisst:

«Auf die Rechtskonformität ist, wenn möglich, zu achten.»

Josef Ribary in Unterägeri glaubt jedenfalls nicht, dass sich die Szenen vom 12. April wiederholen. Erstens, weil die Restaurantterrassen offen seien. Zweitens, weil man sich als Gemeinde durchgesetzt habe: «Wir halten uns an die Gesetzte. Daran können wir nicht rütteln. Und das wollen wir auch nicht.»