Protestmarsch Coronakritiker wollen in Zug demonstrieren Nach Veranstaltungen in Zürich, St.Gallen und Aarau ruft der Verein Stiller Protest zur Kundgebung in Zug auf. Am kommenden Samstag werden Massnahmen-Skeptiker vom Bahnhof zum Landsgemeindeplatz marschieren. Die Demonstration wurde bewilligt. Kilian Küttel 03.02.2021, 17.30 Uhr

Am angekündigten Protestmarsch in Zug wollen die Demonstranten in weissen Schutzanzügen auftreten – anders als hier bei einer Kundgebung Anfang Jahr in Stans. Symbolbild: Dominik Wunderli (Stans, 10. Januar 2021)

Am Samstag ziehen möglicherweise Hunderte Coronaskeptiker durch die Stadt Zug. Auf der Website des Vereins Stiller Protest zählt ein Countdown die Sekunden, ehe die Kundgebung um 14 Uhr beim Bahnhofplatz startet – und eine Stunde später ihren Höhepunkt erreichen soll.

Auf dem Landsgemeindeplatz sind Redner aus der coronakritischen Szene angekündigt; etwa der schweizweit bekannte Impfgegner Daniel Trappitsch, der in der Region schon an einer ähnlichen Demonstration in Lachen aufgetreten ist. Oder Sascha Rettenmund, ein Barbetreiber aus dem Kanton Solothurn, der am Protesttag «Wir machen auf» das getan hat, was in der halben Schweiz versprochen wurde: Er öffnete sein Lokal – als Einziger im ganzen Kanton. Und schliesslich wird Marion Russek auftreten, die Co-Präsidentin der «Freunde der Verfassung». Der Verein macht seit Wochen politischen Wirbel, unter anderem, indem er knapp 90'000 Unterschriften für das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz des Bundes eingereicht hat.

Veranstalterin will Virus nicht leugnen

Zur Motivation sagt die Präsidentin des Vereins Stiller Protest, die namentlich nicht genannt werden will:

«Wir demonstrieren gegen die massiven Einschränkungen unserer Grundrechte. Die Massnahmen des Bundes haben etwa unsere Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit stark beschnitten.»

Sie unterstreicht, sie sei keine Coronaleugnerin. Das Virus existiere. «Aber Massnahmen wie Restaurantschliessungen, Maskenpflicht oder indirekter Impfzwang gehen weit über das hinaus, was verhältnismässig ist. Dagegen wollen wir ein Zeichen setzen.»

Laut Angaben der Veranstalter soll der Name Programm sein. Die Teilnehmenden werden angehalten, still und friedlich zu protestierten – und dabei Schutzmasken und Anzüge zu tragen sowie Schilder in die Luft zu halten, die man zuvor im Webshop des Vereins kaufen möge. Für 10 Franken gibt es den Anzug, 8 Franken kostet die Maske.

Zustimmung im Telegram-Chat

Geworben und informiert wird auf dem Messenger-Dienst Telegram. Auf dem vereinseigenen Kanal schreiben die Organisatoren: «Stell dir vor, es gibt Widerstand und keiner kriegt’s mit. Genau das wollen wir ändern! So geht es nicht mehr weiter! Darum holt alle vom Sofa, holt alle hinter den Bildschirmen hervor, und kommt (…) mit uns auf die Strasse.» Bei den Userinnen und Usern stösst die Aktion auf Zustimmung: «Sehr gut», «Bin dabei» oder «Ich finde das toll mit den Schutzanzügen und Schildern».

Die Zuger Behörden haben den Marsch bewilligt, wie Polizeisprecher Frank Kleiner auf Anfrage schreibt: «Die Kundgebungsteilnehmer sind während des Protestmarsches angehalten worden, die offiziellen Gehwege und Trottoirs zu benützen. So ist es auch in der Bewilligung festgelegt. Zudem gilt eine Maskenpflicht.»

Bis zu 250 Personen nahmen an den letzten Kundgebungen teil

Am Samstag zieht der «Stille Protest» zum vierten Mal innert drei Monaten durch eine Schweizer Stadt. Die Teilnehmerzahlen stiegen stetig. An der ersten Kundgebung vom 7. November in Zürich nahmen laut Angaben der Veranstalter 50 Personen teil, 150 Personen waren es eine Woche darauf in St.Gallen. Und am bislang letzten Protestmarsch von Mitte Dezember in Aarau waren 250 Demonstrantinnen und Demonstranten, wie die Veranstalter auf ihrer Website schreiben.

Wie viele es in Zug sein werden, könnten die Organisatoren nicht abschätzen. Auch die Polizei nennt keine Zahlen. Kleiner:

«Eine mögliche Teilnehmerzahl zu nennen, ist nicht möglich und wäre unseriös. Die Zuger Polizei wird den Anlass selbstverständlich begleiten.»

Gemäss Angaben des Vereins sind die bisherigen Kundgebungen weitestgehend friedlich abgelaufen; mit Ausnahme des Marsches in St.Gallen. Die Menge habe sich erst nach «einem kurzen Intermezzo ihrer Widersacher» auflösen können. Damit sind wohl Personen aus dem linksautonomen Kreis gemeint, die sich laut dem Ostschweizer Kulturmagazin «Saiten» zu einer Gegenaktion versammelt hatten.