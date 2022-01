Betrug? Zuger Blockchain-Firma fehlen 50 Millionen Dollar

PROZESS 50 Millionen Dollar abgezweigt? Zuger Blockchain-Firma liegt im Streit mit ihrem Ex-CEO SingularDTV war angetreten, Musik- und Filmmarkt zu revolutionieren. Stattdessen kämpft die Firma aus Zug vor einem New Yorker Gericht um ihre Zukunft. Der Vorwurf von Inhaber und Ethereum-Mitgründer Joseph Lubin: Ein früherer Kompagnon soll das Unternehmen hintergangen, lahmgelegt und um 50 Millionen Dollar gebracht haben. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 05.01.2022, 16.00 Uhr

Nach Bitcoin ist Ether die zweitgrösste Kryptowährung. Bild: Marijan Murat/ Keystone (16. Dezember 2019)

Zehn Minuten, länger dauert das Zoom-Meeting der drei Männer nicht. Die ausserordentliche Generalversammlung der SingularDTV GmbH aus Zug hat auch nur einen Punkt auf der Traktandenliste: die Absetzung von M.R* als Geschäftsführer. Um 17.40 Uhr am 24. September 2021 ist sie beschlossene Sache. Selber nimmt M.R., ein grossgewachsener Amerikaner mit rotbraunem Haar und angegrautem Bart, nicht am Treffen teil. Auch wenn er weiterhin 86 der 200 Stammanteile hält, ist er schon Monate zuvor ausser Rang und Traktanden gefallen, als man ihm die Einzelzeichnungsberechtigung entzogen hatte. Dass er jetzt auch noch offiziell als CEO abgesägt wird? Reine Formsache.

Einer der drei Männer, die R.s Ende im Unternehmen endgültig besiegeln, gehört zu den bekanntesten Köpfen der Blockchain-Welt: Joseph Michael Lubin, 57 Jahre alt, kanadischer Staatsangehöriger, massgeblich an der SingularDTV GmbH aus Zug beteiligt und Mitgründer von Ethereum – jenem Netzwerk hinter der gleichnamigen Kryptowährung, die mit einer Marktkapitalisierung von über 450 Milliarden Dollar nach Bitcoin die zweitgrösste der Welt ist.

Eine Alternative zu Netflix und Youtube

Die Blockchain-Technologie, auf der Kryptoassets wie Ether oder Bitcoin basieren, will sich auch SingularDTV zunutze machen. Ziel ist es, einen direkten Kontakt zwischen Musikern oder Filmproduzenten und dem Publikum zu ermöglichen – und so Zwischenhändler wie Labels oder Filmverleiher zu umgehen.

«SingularDTV will eine Alternative zu Netflix oder Youtube sein und wird ebenfalls einen Coin ausgeben, der die geistigen Eigentumsrechte von Produkten repräsentiert», schrieb die «Handelszeitung» im September 2016. Neun Tage später setzte SingularDTV ihre Ansage in die Tat um und lancierte mit dem SNGLS ihre eigene Währung, die wiederum auf der Ethereum-Blockchain aufbaut. Investorinnen und Investoren nahmen das Projekt – wie so viele in diesen Zeiten – begeistert auf. Und nach 17 Minuten hatten Lubin und seine Partner Coins für 580’000 Ether ausgegeben. Gegenwert: 7,5 Millionen Dollar.

Heute, über fünf Jahre später, sind die Ether ein Vielfaches Wert. Trotzdem ist die Euphorie verflogen. Und dunkle Wolken hängen über der Firma, die nicht nur ihren Briefkasten in Zug hat, sondern im fünften Stock eines Gebäudekomplexes an der Poststrasse einen Teil ihrer Büros unterhält. Denn auf 12'000 der 580'000 gesammelten Ether haben Lubin und seine Partner keinen Zugriff mehr.

Wo liegt der Schlüssel zu 12'000 Ether?

Weil die Ether über die Jahre so an Wert zugenommen haben, fürchten sie, 50 Millionen Dollar verloren zu haben. Und zwar an M.R. Der 46-jährige Amerikaner soll sich den alleinigen Zugang zum Schlüssel verschafft haben, der für den Transfer der Ether benötigt wird und ohne den das Vermögen so gut wie wertlos ist. Dieser Schlüssel wiederum sei auf einem Computer gespeichert, der mutmasslich in einem Safe in einer von M.R.s New Yorker Wohnungen liegt. Das jedenfalls steht in der Klage, die unter der Fallnummer 1:21-cv-10130 beim United States District Court des Southern Districts of New York geführt wird. Und in der die SingularDTV GmbH gegen M.R und dessen Frau vorgeht, in der Hoffnung, ihr Geld zurückzubekommen.

In der Klage vom 29. November 2021 fordern Lubin und der dritte Teilhaber an SingularDTV – ein 51-jähriger, spanisch-amerikanischer Doppelbürger, der zwischenzeitlich im Kanton Zürich lebte – eine Verhandlung vor einem Geschworenengericht. Nach einer ersten Sitzung und einer Telefonkonferenz wurde für den 5. Januar eine Anhörung anberaumt. Im Thurgood Marshall U.S. Courthouse, Gerichtssaal 443, 6332 Kilometer vom Zuger Büro entfernt, soll Richterin Valerie Caproni zwei Zeugen vernehmen, die aus der Schweiz zugeschaltet wurden. Darunter ein Luzerner Unternehmensberater, der als Dritter an der Videokonferenz im vergangenen September teilgenommen hat.

Diesem wiederum hat das Gericht bereits vor der Anhörung per Beschluss den Zugang zu zehn Mailaccounts zugesprochen, die die SingularDTV offenbar seit Monaten nicht mehr nutzen kann. Denn laut der Klage soll R. die Kontrolle über die E-Mail-Infrastruktur an sich gerissen haben, nachdem er von seinem CEO-Posten enthoben worden war. Angestellte hätten plötzlich nicht mehr kommunizieren können, Zugriff auf interne Daten und auf «Jahre von hochsensiblen» Informationen verloren.

Behörden ermittelten schon 2010 gegen M.R.

Wie die Dokumente der Kläger weiter zeigen, war das nicht der erste IT-Zwischenfall: Am 6. Mai 2021 soll R. ohne Rücksprache mit den übrigen Inhabern SNGLS im Wert von 2 Millionen Dollar an eine Adresse überwiesen haben, von der später bekannt wurde, dass ein Hacker dahintersteckt. Diesem soll R. zusätzlich eine zweite Tranche ausbezahlt haben, die schlussendlich bei einer Firma landete, die R. mitgegründet hatte.

Wer die Anklage liest, kommt zum Schluss: Joseph Lubin und seine Partner schliessen nicht aus, dass M.R. mit dem Hacker wenigstens gemeinsame Sache machte. Denn immerhin sei 2010 im Bundesstaat Iowa wegen ähnlicher Vorwürfe gegen R. ermittelt worden. Die Strafverfolgungsbehörden stellten die Untersuchung damals allerdings ein, nachdem sich R. zur Kooperation bereiterklärt hatte.

Was stimmt? Das zu klären, ist Sache der Gerichte. Vorderhand bleibt jedenfalls unklar, was R. – der sich als Autor, Filmproduzent und «Pionier der Blockchain-Technologie» bezeichnet und sich immerhin in der erweiterten Entourage von Hollywood-Schauspielern ablichten lässt – zu den Vorwürfen sagt. Während sich ein Kenner der Schweizer und der internationalen Blockchain-Szene überrascht über den Fall zeigt, führen Anfragen an R. oder an dessen Anwalt ins Leere oder bleiben bislang unbeantwortet. Auch vom Anwalt, der die SingularDTV GmbH in New York vertritt, ist keine Stellungnahme zu erhalten. Am Telefon sagt er, er könne keine Aussagen zu einem laufenden Verfahren machen, stellte aber eine Stellungnahme der SingularDTV in Aussicht, die bis zum Erscheinen dieses Artikels noch nicht eingetroffen ist.

Indes lässt die Anklage darauf schliessen, wie wichtig das Verfahren für die Firma ist und wie viel Hoffnung sie in es steckt. In den Dokumenten heisst es, bis 2024 brauche SingularDTV 12 Millionen Franken, um die wichtigsten Projekte voranzutreiben. Doch ohne die verschollenen Ether könne die Firma keine Finanzpläne anstellen, schon jetzt sei das wirtschaftliche Fortkommen praktisch erstickt. Mehrere Börsen würden die Singular-Währung SNGLS nicht mehr zum Handel anbieten. Gleichzeitig müsse man fürchten, dass M.R. das Geld nach und nach abzwacke. Und für sich selber verschleudere.

*Name geändert

