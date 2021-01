Prozess vor dem Zuger Jugendgericht Faustschläge und eine Lehre fürs Leben Ein heute knapp 18 Jahre alter Jugendlicher hat sich vor rund zwei Jahren mit einem etwas älteren Teenager in aller Öffentlichkeit gezofft. Dabei verpasst er seinem Gegenüber Faustschläge. Dieser erleidet dadurch eine Kieferfraktur. Marco Morosoli 22.01.2021, 05.00 Uhr

Aktuell läuft auf dem US-Streaming-Kanal Netflix die dritte Staffel von «Cobra Kai». In dieser Serie tauchen Charakteren auf, welche in den «Karate Kid»-Filmen aus den 1980er-Jahren Rivalen waren und es immer noch sind. Das Kämpfen überlassen die gewesenen Helden heute ihren jüngeren Schülern. Diese lernen schnell zuzuschlagen. Das alles ist Fiktion. In der Realität gibt es kein Drehbuch. Mit einer gewesenen Realität einer solchen Rivalität aber befasste sich das Jugendgericht Zug am Donnerstag.

Zwei Gruppen aus einer Zuger Gemeinde trafen sich Ende Mai 2019. Deren «Mann-Stärken» tun hier nichts zur Sache. Was feststeht: Es sollte einen Eins-zu-Eins-Kampf geben. Aus dem Nichts kam die Eskalation keineswegs, wie aus einem Kurzprotokoll eines Kurznachrichtendienstes zu schliessen ist. So bekam der Angeklagte drei Tage zuvor von seinem späteren Kontrahenten eine Textnachricht mit dem Wortlaut:

«ja voll, wie du fust it fress bechunsh.»

Der Geschlagene fragte, so ist es im Plädoyer des Verteidigers zu lesen, 48 Stunden vor der fatalen Begegnung in einem durchaus aggressiven Ton:

«wo bisch hüt.»

Es soll auch das spätere Opfer gewesen sein, welches ein Duell vorgeschlagenen hatte. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft steht demgegenüber, dass die Idee eines Kampfes Mann gegen Mann erst auf dem Platz entstanden sei.

In der Anklageschrift der Jugendanwaltschaft ist der nächtliche Vorfall in der Art einer Drehbuchszene geschrieben: «Nachdem der Angeklagte sein Gegenüber kurz gestossen hatte, schlug er unvermittelt mit seiner rechten Faust wissentlich und willentlich mit voller Wucht gegen den linken Kiefer seines Opfers.» Daraufhin habe der Angreifer sein Gegenüber gepackt und in eine «schwitzkastenähnliche Position» gebracht. Fakt ist zudem: Der Angreifer war zum Tatzeitpunkt rund einen Kopf grösser und 20 Kilogramm schwerer als der von ihm angegriffene Teenager.

Weglaufen ist oftmals eigentlich keine Option

Ein Jugendlicher, dessen Gruppenzugehörigkeit in der Anklageschrift nicht erwähnt ist, trennte die Streithähne. Der mutmassliche Angreifer zog dann von dannen, ohne sich um den von ihm geschlagenen Jugendlichen zu kümmern. In der Streitarena gab es jedoch einen Mitwisser, welcher wenig später den Krankenwagen aufbot. Im Arztbericht ist zu lesen, dass der Geschlagene sich Zweikampfverletzungen am Unterkiefer zuzog.

Strittig war und ist weiterhin, wie viele Faustschläge das Opfer verpasst bekam. In seiner Rede vor dem Zuger Jugendgericht stellte der Verteidiger die eigentliche Tat seines Mandanten nicht in Abrede, erwähnte hingegen, dass ein Vorsatz des Beschuldigten, sein Gegenüber schwer zu verletzten, nicht erstellt sei. Natürlich müsse der Jugendliche theoretisch wissen, dass Schläge auf den Kopf gefährlich sein können. Genau das Wissen hinsichtlich des Letzteren fehlte seinem Mandanten jedoch. Der Verteidiger begründete dies so: «Zum Zeitpunkt des Vorfalls war ihm dies aktuell überhaupt nicht bewusst. Die Situation war von allen Seiten aufgeladen und beförderte so sein Handeln, ohne dass er sich damals der Folgen seines Handelns bewusst war, diese gar wollte oder auch nur in Kauf nahm.»

Ein Urteil in der Art einer Warnung mit lauter Ansage

Die Strafrichterin und die zwei Strafrichter hatten den Jugendanwalt und den Verteidiger gehört. Vom Beschuldigten vernahmen sie, dass «es ihm sehr leidtue» und «er jetzt sein Leben im Griff» habe. Er hat nach eigenem Bekunden eine Lehrstelle gefunden, die ihm gefällt. Die Familie und die Verwandtschaft geben ihm Halt. Ausgetauscht habe er auch seinen Kollegenstamm. In der Freizeit spiele er zudem Fussball.

Das Jugendgericht urteilte nach dem Gehörten mit Zuckerbrot und Peitsche. Es erkannte auf einen bedingten Freiheitsentzug von fünf Monaten und eine Probezeit von sechs Monaten. Der Jugendanwalt wollte den Beschuldigten für etwas weniger als einen Monat ins Gefängnis stecken. Der Verteidiger wollte es bei einer bedingten Strafe von fünf Monaten bewenden lassen. Verhält sich der jugendliche Angreifer wohl, sind die Freiheitsstrafen bald Geschichte. Was ihm hingegen bleibt, sind die finanziellen Verpflichtungen aus dem Verfahren von rund 25'000 Franken. Diesen Klotz am Bein dürfte den Jugendlichen noch lange plagen. Es ist eine harte Lektion fürs Leben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.