Lohngleichheit in Baar ist gewährleistet

Prüfung Gemeinde Baar hat Löhne der Mitarbeitenden analysiert und kommt zum Schluss: Die Lohngleichheit ist gewährleistet Die Analyse zeigt, dass sich die Durchschnittslöhne von Frauen und Männern zwar unterscheiden – die Differenz aber erklärbar sei. 01.02.2022, 11.30 Uhr

Am 1. Juli 2020 ist das revidierte Bundesgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau in Kraft getreten. Dieses schreibt vor, dass Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse vornehmen und diese von einer unabhängigen Stelle überprüfen lassen müssen. Das eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau hat ein Analysewerkzeug entwickelt, das auch für die Lohngleichheitsanalyse der Gemeinde Baar zur Anwendung gekommen ist.

In die Analyse sind die Löhne des Referenzmonats Mai 2021 von 658 Mitarbeitenden (473 Frauen und 185 Männer) eingeflossen. Neben dem Verwaltungs- und Betriebspersonal (rund 220 Personen) und den rund 350 Lehrpersonen sind auch knapp 100 Mitarbeitende im Stundenlohn (insbesondere der Schulergänzenden Betreuung und der Reinigung) berücksichtigt worden.

Kein Geschlechtseffekt

«Die Lohngleichheitsanalyse zeigt, dass sich die Durchschnittslöhne von Frauen und Männern unterscheiden», teilt die Gemeinde nun mit. Die Differenz sei aber erklärbar: Frauen sind in Teilzeitstellen sowie in Anstellungen im Stundenlohn über- und in Kaderstellen untervertreten. Werden gemäss den Vorgaben des Analysewerkzeugs die persönliche Qualifikation sowie die Merkmale der ausgeübten Funktion berücksichtigt, gleichen sich die Löhne an.

«In die Analyse fliessen Faktoren wie die Ausbildung, das Dienstalter und die berufliche Stellung ein», wird Ueli Matter, Leiter Personal der Einwohnergemeinde Baar, in der Mitteilung zitiert. «Das Resultat zeigt uns, dass die Lohngleichheit gewährleistet ist.» Gemäss der Analyse verdienen Frauen unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren 0,7 Prozent weniger als Männer. Diese Differenz sei statistisch nicht signifikant. Das bestätigt gemäss Mitteilung auch die unabhängige Revisionsstelle, die die Baarer Lohngleichheitsanalyse überprüft hat. Bei gleichen Voraussetzungen ist in den Löhnen der Einwohnergemeinde Baar kein Geschlechtseffekt nachzuweisen. «Das Lohnsystem des Kantons Zug und der Gemeinde Baar erweist sich als solide Basis für die Einhaltung von fairen Löhnen für Frauen und Männer», kommt die Gemeinde Baar zum Schluss. (rh)