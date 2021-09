Publikation Neuer Redaktor für das Zuger Jahrbuch «Tugium» Die Direktion für Bildung und Kultur hat Dr. Daniel Schläppi zum neuen Redaktor für das Jahrbuch «Tugium» gewählt. Er folgt auf Beat Dittli, der in Pension geht. 24.09.2021, 16.00 Uhr

Daniel Schläppi. Bild: PD

Das wissenschaftliche Jahrbuch «Tugium» erhält mit Dr. Daniel Schläppi per 1. Januar 2022 einen neuen Redaktor. Der 53-jährige freischaffende Historiker verfügt über langjährige redaktionelle Erfahrung im Forschungsbetrieb, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Aktuell ist er Senior Scientist am Historischen Institut der Universität Bern und arbeitet am SNF-SPARK-Projekt «Der Commons-Staat. Der Einfluss von Korporationen auf Staatsbildungsprozesse anhand von Schweizer Beispielen».