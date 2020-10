Pumpenlärm lässt Anwohner im Gebiet Höfen in Steinhausen verzweifeln Seit über zehn Jahren wehren sich Nachbarn des Grundwasserpumpwerks Höfen in Steinhausen gegen die Geräusche der Anlagen. Die Gemeinde verspricht Besserung. Rahel Hug 09.10.2020, 05.00 Uhr

«Wie das monotone Dröhnen eines Generators» – so beschreiben Anwohner rund um das Pumpwerk Höfen in Steinhausen die Geräusche, die ihnen seit 2009 jeden Tag in den Ohren tönen. Und die ihnen Kopfzerbrechen bereiten – auch, weil das gemeindliche Wasser- und Elektrizitätswerk (West) aus ihrer Sicht in den vergangenen Jahren untätig blieb. Dies trotz unzähliger E-Mails an die Gemeinde als Eigentümerin des West und die Betriebsleitung, trotz Lärmmessungen, bei denen teilweise eine Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte festgestellt wurde.

Blick auf das Pumpwerk Höfen (weiss) und die Siedlung Guntenbühl im Hintergrund. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 6. Oktober 2020)

Eine Vertreterin der Gruppe von Anwohnern, die nicht namentlich genannt werden möchten, sagt: «Wir verlangen nicht viel und wir möchten das Pumpwerk nicht weg haben. Aber im 21. Jahrhundert sollte es doch möglich sein, dass Pumpen keinen derartigen Lärm verursachen. Jeder Liftmotor in einem Gebäude muss gedämmt werden.» Die Anwohner haben Mühe mit dem Verhalten der Verantwortlichen:

«Man nimmt uns nicht ernst. Seit Jahren weigern sich die Zuständigen, mit uns das Gespräch aufzunehmen.»

Das Pumpwerk Höfen wurde 1972 gebaut, in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet. Eine Familie wohnt schon seit 1962 20 Meter entfernt. 1981 entstand die Siedlung Guntenbühl. Rund 30 Jahre lang hätten sie keine Probleme gehabt, sagen die Anwohner. 2008, nach Sanierungsarbeiten, seien die heutigen Lärmimmissionen rund um das Werk und die wahrnehmbaren Vibrationen in den zwei direkt angrenzenden Häusern entstanden. Es erfolgte die erste Beschwerde beim Betriebsleiter des West.

Umstellung auf Tagbetrieb

Für die Anwohner der Auftakt zu einem langen Hin und Her. Der Stapel der Dokumente, die der «Zuger Zeitung» vorliegen, ist gross. Zunächst hielt die Leitung des West fest, dass verschiedene Umbauarbeiten wie etwa der Ersatz der Glasbausteine durch ein Mauerwerk vorgenommen worden seien. Geringe Immissionen seien aber immer wahrnehmbar und zu dulden. In einer Lärmmessung wurde später festgestellt, dass die Grenzwerte in der Nacht – hier gilt das Maximum von 50 Dezibel – überschritten wurden, worauf das West den Pumpbetrieb auf den Tag umstellte. Tagsüber liegen die Grenzwerte etwas höher, bei 60 Dezibel. Für die Anwohner bedeutet dies, dass sie nun den ganzen Tag dem Lärm ausgesetzt sind – drinnen und draussen. 40 bis 60 Dezibel ist laut verschiedenen Internetquellen normale Gesprächslautstärke. 60 Dezibel entspricht in etwa dem Geräusch eines Rasenmähers in zehn Metern Entfernung.

Die baulichen Anpassungen brachten laut den Betroffenen keine Verbesserungen. «Die Ursache des Problems wurde nicht gelöst», sagen sie. Sie behaupten, gesundheitlich unter dem Lärm zu leiden, und erwähnen Unruhe, Stress, Kopfschmerzen und Unwohlsein. Auch bei geschlossenen Fenstern sei das Geräusch der Pumpen gut hör- und spürbar, schreiben sie in einem Brief an das West.

Gruppe hat einen Anwalt eingeschaltet

Ein Lärmschutz-Experte stellt in einem Messbericht zwar fest, dass die Grenzwerte nach der Umstellung auf den Tagbetrieb eingehalten werden, er empfiehlt aber der Gemeinde, zur Erreichung einer weiteren Senkung der Immissionen mit ihm Kontakt aufzunehmen. «Möglichkeiten gäbe es also», so die Nachbarn. Sie plädieren für den Einbau von Schwingungsdämpfern, da die Pumpen direkt auf einem Betonsockel montiert sind. Doch man wolle einfach nicht handeln. Sie werfen der Gemeinde und dem West zudem vor, auf Zeit zu spielen. 2028 laufe nämlich die Konzession für das Pumpwerk aus.

«Wir haben den Eindruck, dass man bis dahin möglichst keine Investitionen mehr tätigen will.»

Ende 2019 hat die Gruppe einen Anwalt eingeschaltet. Laut seinen Ausführungen seien die Geräusche gestützt auf das Umweltschutzgesetz «im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist». Ein neueres Gutachten zeigt nun auf, dass die Pumpen und Motoren dringend saniert werden müssten. Im E-Mail-Verkehr mit dem Anwalt gibt die Gemeinde bekannt, dass eine Gesamtsanierung geplant sei – sie bleibt aber, wie die Anwohner kritisieren, in ihren Aussagen und vor allem bezüglich eines Ausführungstermins vage. Für sie steht fest: «Wenn sich nicht bald etwas tut, werden wir rechtlich einen Schritt weiter gehen.»

Die Gemeinde plant eine baldige Sanierung

Wie äussert man sich beim West und bei der Gemeinde zu den happigen Vorwürfen? Stellvertretend für den Betriebsleiter Bruno Burkhard und für den Gemeindepräsidenten Hans Staub nimmt der zuständige Gemeinderat Christoph Zumbühl Stellung. Er ist seit Anfang 2019 im Amt, war also vorher nicht involviert. Er spricht von einer «festgefahrenen Situation». «Auf beiden Seiten sind die Fronten verhärtet», sagt er zum Vorwurf, die Anwohner seien nie zum Gespräch eingeladen worden. Seit 2008 habe man das Werk regelmässig gewartet und konkrete Massnahmen zur Emissionsreduktion vorgenommen. «Aber ganz können wir die Geräusche nicht ausschalten», sagt Zumbühl. Zudem sei das Pumpwerk für die Grundwasserversorgung unerlässlich und die Pumpzeiten würden sich nach der Nachfrage richten. «Das West ist bestrebt, die Emissionen so gering wie möglich zu halten und im Sinne des Vorsorgeprinzips alles zu unternehmen, was möglich und wirtschaftlich zumutbar ist», sagt der Sicherheitsvorsteher.

Er könne den Ärger der Nachbarn nachvollziehen, ergänzt er, weist aber auch darauf hin, dass es rund um das Pumpwerk kaum Umgebungsgeräusche wie etwa Strassenlärm gebe:

«Es erstaunt deshalb nicht, dass man die Pumpgeräusche in diesem Quartier stärker wahrnimmt.»

Dass sich diese Immissionen auf die Gesundheit auswirken, könne er sich nicht vorstellen, zumal die Grenzwerte eingehalten würden. Es scheint aber, als hätte der jahrelange Druck der Anwohnerschaft nun doch etwas bewirkt. Zumbühl erklärt, dass man für eine Sanierung einen Betrag im Budget 2021 vorgesehen habe. Die Fundamente der Pumpen sollen erweitert und auf einen Gummisockel gestellt werden. «Das ist aus Sicht der Gemeinde eine nachhaltige Lösung.» Kostenpunkt: «Mehrere 100000 Franken», wie Zumbühl ausführt. Der genaue Betrag müsse nun noch ermittelt werden. Wenn im Dezember die Gemeindeversammlung grünes Licht für das Budget erteile, könne man noch im Winter mit den Arbeiten starten. «Unser Ziel ist es, das Pumpwerk Höfen weiterzubetreiben und die Konzession erneuern zu lassen.» Er hoffe, dass mit dem geplanten Projekt für die Anwohner eine Verbesserung erreicht werde – und damit Ruhe in die Sache komme.