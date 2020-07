Porträt Zwei Steinhauser sammeln Geld per Crowdfunding für die Produktion von Puzzles Mit den Spielen wollen sie die Käufer auch aufmerksam auf bedrohte Tierarten und Lebensräume machen. Vanessa Varisco 09.07.2020, 05.00 Uhr

Samuel Luterbacher (links) und Marc Dür sind selbst begeisterte Puzzler. Bild: Maria Schmid (Cham, 7. Juli 2020)

Für alle, die Geduld haben, sind sie ein Genuss: Puzzles. Jene gibt es bekanntlich mit Hunderten von Motiven. Ganz dem Motiv der Tiere in freier Wildbahn haben die zwei Steinhauser Marc Dür (28) und Samuel Luterbacher (28) ihr neues Projekt gewidmet: Sie wollen die Wildlife-Serie von John Francis, bestehend aus acht 1000-teiligen Puzzles, wiederbeleben.

Speziell an den Puzzles ist, dass sie zusammen ein grosses Kunstwerk bilden, welches aus über 550 illustrierten Tierarten besteht. Aktuell ist die Reihe nirgendwo mehr erhältlich.

Für ihr Projekt sammeln die zwei derzeit Spenden auf Kickstarter. Auf der Plattform können Leute Produkte erwerben und finanzieren damit vorweg das Projekt. Die beiden Steinhauser erhalten ihr Geld nur, wenn sie das selbstgesetzte Ziel von 50000 Franken erreichen. Derzeit haben sie bereits über 30000 zusammen.

«Entstanden ist die Idee, da wir von Brettspielen und Wildtieren fasziniert sind», erklärt der studierte Biologe Samuel Luterbacher. «Ausserdem», fügt er an, «sind unsere letzten beiden Tierprojekte sehr gut angekommen. Wir wollten den Faden weiterspinnen.» Mit der Treecer GmbH betreiben die Steinhauser nämlich ein Start-up für Brettspiele. «Wobei uns wichtig ist, damit auf bedrohte Tierarten und Lebensräume aufmerksam zu machen», schildert Luterbacher.

So wie mit der Puzzleserie, die laut Beschreibung auf der Crowdfunding Plattform die «Schönheit der Natur zeigen» soll. Gelungen sind die Zeichnungen der Puzzles allemal: Papageien in kräftigen Blau- und Rottönen, Kolibris in schillernden Farben, Elefanten mit mächtigen Stosszähnen und Raubkatzen mit detaillierten Musterungen sind zu sehen.

Nachhaltigkeit als zentrales Thema

Die Gespräche mit der Manufaktur in Deutschland wurden bereits aufgenommen. «Wichtig bei der Herstellung all unserer Produkte ist die Nachhaltigkeit», betont Luterbacher. Deshalb wird zum Beispiel das CO2, welches bei der Produktion anfällt, kompensiert. Läuft alles nach Plan, werden die Puzzles im Oktober produziert, sodass die Käufer sie bis Weihnachten erhalten.

Bedingung dafür: Bis nächste Woche muss die Marke von 50000 Franken geknackt werden. Dass bereits jetzt über die Hälfte des Betrags gesammelt wurde, macht Luterbacher an mehreren Faktoren fest:

«Hilfreich war mit Sicherheit, dass wir uns mit den letzten zwei Spieleprojekten bereits ein Netzwerk an Unterstützern aufgebaut haben.»

Um dieses Vertrauen zu gewinnen, mussten sie aber auch einiges an Arbeit investieren. Wöchentlich verfassen sie eine Zusammenfassung über den Stand des Projekts, Ziel ist möglichst grosse Transparenz. Obgleich laut Aussage der zwei mehr gepuzzelt wurde in Coronazeiten, hat die Krise ebenso negative Effekte mit sich gedacht.

Grundsätzlich wurde weniger gespendet. Nichtsdestotrotz zeigen sich Marc Dür und Samuel Luterbacher zuversichtlich, die Finanzierung zu stemmen. So möchten sie danach weitere Projekte in Angriff nehmen. «Ideen haben wir genügend in petto», versichert Luterbacher.

