Kommentar «Chefsache» Bei den Vorstössen gilt: Qualität vor Quantität Rahel Hug zum bereits lancierten Wahlkampf. Rahel Hug 18.09.2021, 05.00 Uhr

Rahel Hug Bild: Stefan Kaiser

In rund einem Jahr finden im Kanton Zug Gesamterneuerungswahlen statt. Am 2. Oktober 2022 werden Regierungsrat, Kantonsrat, Stadtparlament, Stadtrat und gemeindliche Exekutiven neu bestellt.

Der Wahlkampf ist bereits jetzt lanciert. Ein Beispiel gefällig? In einem offenen Brief verlangt die FDP-Kantonalpartei, dass der Zuger Regierungsrat in Bern vorstellig wird. Konkret, um sich beim Bundesrat für die Durchsetzung von weltweit einheitlichen Rahmenbedingungen in Sachen globale Mindeststeuern einzusetzen. Zudem sollen Massnahmen zur Sicherung der Standortattraktivität ausgearbeitet werden. Dieser offene Brief wurde auch an andere Kantonsregierungen verschickt – es handelte sich um eine konzertierte Aktion der FDP-Zentrale.

Die Zuger Regierung reagierte prompt – und verärgert. In einem Antwortbrief schreibt Finanzdirektor Heinz Tännler, man wisse aktuell nicht ansatzweise, wohin die Reise gehe. Man könne keine Antworten geben, weil man noch nicht einmal die Fragen kenne. Tatsächlich ist zurzeit total offen, wie die Forderungen der G7-/G20-Staaten und der OECD nach einer globalen Mindeststeuer dereinst umgesetzt werden sollen.

Offene Briefe, Interpellationen, Kleine Anfragen oder Motionen: Die Zahl der politischen Vorstösse wird bis zum Oktober nächsten Jahres mit Sicherheit zunehmen. Darunter wird es auch den einen oder anderen unnützen Vorstoss geben. Deshalb gilt hier: Qualität vor Quantität.