Quarantäne im Luxus-Apartment – ein Geschäftsmodell in der Corona-Krise Das Zuger Unternehmen «Le Bijou» bietet Quarantäne auf hohem Level an. Eine Idee, die erst in der Corona-Krise entstanden ist und nur dank digitalisierten Abläufen funktioniert. Janick Wetterwald 23.03.2020, 16.00 Uhr

Die Corona-Krise sorgt für bittere Schicksale: Das Hotel Schweizerhof in Luzern machte letzte Woche vorübergehend dicht. Die Corona-Krise kann aber auch erfinderisch machen und neue Geschäftsmodelle hervorbringen. Das Unternehmen «Le Bijou» mit Sitz in Zug bietet Luxus-Apartments an – unter anderem in Zug und Luzern. Aktuell gibt es auf der Webseite ein zusätzliches, spezielles Angebot unter dem Namen: «Quarantäne-Apartments».