In Risch ist bald ein Quartiermobil im Einsatz

Quartierarbeit «Eine Einladung zum Austausch» – Das Quartiermobil soll die Rischer Bevölkerung näher zusammenbringen Der ausgebaute Anhänger ähnelt einem Foodtruck und wird verschiedene Aktionen der Gemeinde unterstützen. Zum Auftakt wird das Quartiermobil vier Mal auf dem Dorfplatz aufgestellt. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab Mai wird das Quartiermobil in der Gemeinde Risch unterwegs sein. Bild: Maria Schmid (Risch, 21. März 2022)

Viele bunte Handabdrücke werden den kleinen Anhänger bald zieren. Dazu wird sich eine verspielte Beschriftung gesellen: Quartiermobil. Noch wirkt der Wagen etwas unscheinbar auf dem Stellplatz ausserhalb des Zentrums, doch schon bald soll er gut erkennbar in der Gemeinde Risch unterwegs sein. «Der Anhänger ist mit allem ausgestattet, was es braucht, um Menschen dazu zu animieren, sich zu begegnen», sagt Hanna Grossmann, Abteilungsleiterin Soziales und Gesundheit bei der Gemeinde.

«Das Mobil lädt ein zum Spielen, Reden, Austauschen, Informieren, Zuhören, Geniessen, Schauen, aktiv werden, Vernetzen, kreativ sein, den eigenen Lebensraum zu gestalten.»

Angeschafft wurde das Gefährt vom Bereich Generationen und Gesellschaft der Gemeinde Risch, um damit in den Quartieren von Rotkreuz und den Dorfschaften Risch und Holzhäusern präsent zu sein.

Hanna Grossmann, Abteilungsleiterin Soziales und Gesundheit, Risch. Bild: PD

Wie funktioniert das? Das Quartiermobil wird zwischen Mai und Juli bei schönem Wetter rund vier Mal auf dem Dorfplatz aufgestellt sein. Dazu wird es unterschiedliche Aktionen für die Bevölkerung geben, beispielsweise einen Sonntagsbrunch, eine Feierabendbar, ein Spielnachmittag oder ein Platzkonzert. Durch den Anhänger sei laut der Abteilungsleiterin für Essen und Trinken gesorgt. Betrieben wird das Quartiermobil von den Mitarbeitenden des Bereichs Generationen und Gesellschaft. Die aktuellen Termine sind online zu finden.

Gleichzeitig soll bei den Besuchenden nachgefragt werden, ob ein Bedürfnis besteht, dass das Gefährt auch in ihren Quartieren zum Einsatz kommen könnte. Eigentümerinnen und Eigentümer werden vorgängig kontaktiert und ein möglicher Einsatz mit ihnen besprochen.

Eine Art Foodtruck, betrieben von der Gemeinde

Das Quartiermobil ist ein ausgebauter Autoanhänger, vergleichbar mit einem «Foodtruck-Anhänger». Innen sind Waschbecken, Kühlschrank und eine Kaffeemaschine installiert. Zudem wird er mit Geschirr, Sitzbankgarnituren, Sonnenschirme und Spielsachen ausgestattet. «Die Seitenwand kann geöffnet werden, damit die Leute miteinander reden können», ergänzt Hanna Grossmann.

Die Grundausstattung ist schon da. Jetzt fehlt noch der Feinschliff. Bild: Maria Schmid (Risch, 21. März 2022)

«Dank der Präsenz des Mobils kommen die Einwohnerinnen und Einwohner besser miteinander ins Gespräch und es entstehen neue Bekanntschaften, die im Idealfall zu eigeninitiativ organisierten Aktionen führen», führt die Abteilungsleiterin aus. Es soll in erster Linie eine Art niederschwellige Plattform sein, sich auszutauschen und miteinander zu vernetzen. Dies mit dem Ziel, dass der Zusammenhalt und das soziale Engagement in der Gemeinde gestärkt wird.

Zudem könne das Mobil auch dazu genutzt werden, die Bevölkerung über aktuelle Entwicklungen und Angebote besser zu informieren sowie mit ihr in einen zusätzlichen Austausch zu treten. Die Idee ist es, dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich bei der Quartierentwicklung aktiv miteinbringen können. Dadurch könnten nach Bedarf weiterführende Aktionen gemeinsam lanciert werden, so Grossmann. Als Beispiele dafür nennt sie unter anderem Urban-Gardening-Projekte, Quartierfeste, Kinoabende oder auch Freiwilligennetzwerke.

Die Quartierentwicklung aktiv mitgestalten

Die Idee geht zurück auf die Strategie 2020–2023 der Gemeinde Risch. Als Legislaturziel wurde festgelegt, dass ein reichhaltiges Kultur- und Freizeitangebot sowie das Zusammentreffen der Bevölkerung gefördert werden soll – auch durch die Gemeinwesenarbeit und die Quartierförderung.

«Andere Projekte in der Schweiz haben gezeigt, dass die koordinierten und zielgerichteten Aktivitäten der Quartierentwicklung sich nicht nur positiv auf das betreffende Quartier auswirken, sondern auch auf die Gemeinde als Ganzes», führt Hanna Grossmann aus. Der Gemeinderat habe ihrem Bereich deshalb den Auftrag erteilt, die Quartierarbeit in einer zweijährigen Pilotphase bis Ende 2023 zu intensivieren. Ein weiterer Schritt in diese Richtung wird nun mit dem Quartiermobil gemacht.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Weitere Informationen finden Sie hier. Interessentinnen und Interessenten können sich auch direkt beim Bereich Generationen und Gesellschaft, Rahel Erni, melden: rahel.erni@rischrotkreuz.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen