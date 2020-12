Quiz Was hat den Kanton Zug 2020 neben Corona noch bewegt? Ein aussergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir blicken mit unserem Jahresende-Quiz zurück auf 2020 – beinahe coronafrei. Stefanie Geske 27.12.2020, 08.00 Uhr

Während die Coronakrise die ganze Welt fest im Griff hat, stand das Leben neben der Pandemie beinahe still. So hatte der Eine oder Andere sicherlich den Eindruck. Doch ganz so war es dann doch nicht. Wir haben ein paar der wichtigsten Ereignisse aus dem Jahr 2020 im Kanton Zug für Sie zusammengestellt. Wie gut kennen Sie sich aus? Spielen Sie unser Quiz: