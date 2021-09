Abschaltung des analogen Kabelnetzes bei WWZ wirft Fragen auf

Radioempfang Kanton Zug Die Umstellung der WWZ von analog zu digital wirft Fragen auf: Wir liefern Antworten Seit dem 1. September ist es Tatsache, bei der WWZ AG gibt es das Radio übers Kabelnetz nur noch digital zu hören. Bei einigen Kundinnen und Kunden stösst dies auf Unverständnis. Wir haben nachgefragt. Oliver Julier 18.09.2021, 05.00 Uhr

Die Nachfrage nach dem Homeservice war bei der WWZ AG um den 1. September und in der Folgewoche hoch.

Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 11. Juli 2021)

Seit der Abschaltung der analogen UKW-Sender im Kabelnetz der WWZ AG haben die «Zuger Zeitung» mehrere Leserbriefe erreicht – alle mit gehöriger Kritik an das Unternehmen und dessen Entscheidung. Sei es zur verfügbaren Senderwahl, zur Tonqualität oder zur Umrüstung der alten Stereoanlage. «Damit empfängt man zirka 200 Stationen, davon kann man aber nur gerade 9 abspeichern», heisst es in einer Rückmeldung, «Radioempfang mit einem unangenehmen Rauschen» in einer anderen.

Wieso wurde das analoge Kabelnetz überhaupt beerdigt? «Mit der Abschaltung des analogen Signals stellen wir den Parallelbetrieb ein und schaffen Platz im Kabelnetz für mehr und noch schnellere digitale Angebote», erklärt Robert Watts, Leiter Kommunikation, vorab. Der Frequenzbereich im Kabelnetz, der bis anhin vom UKW-Radiosignal besetzt wurde, könne nun dem Bereich des «Upstream Internets» zugewiesen werden. Vereinfacht gesagt bedeute dies nichts anderes als schnelleres Internet für die Kunden.

Betroffen von der Abschaltung seien nur Radiohörerinnen und -Hörer, die eine analoge Stereoanlage über die Antennendose angeschlossen haben, betont er. Robert Watts geht davon aus, dass die Abschaltung der ehemals angebotenen 50 analogen Sender rund 3500 Anschlüsse (von insgesamt 75'000 Anschlüssen) betreffe. Das terrestrische Radio, also Radio über DAB und Antenne, das Internetradio und das Digitalradio über das Kabel (DVB-C) seien von den Änderungen nicht betroffen. Doch auch für betroffene Hörerinnen und Hörer gibt es eine Lösung. Watts erklärt:

«Wir bieten Kunden einen handelsüblichen Adapter zu Vorzugskonditionen an.»

Dank des Adapters können am analogen Netz angeschlossene Stereoanlagen weiterhin genutzt werden. Mit einem mitgelieferten Antennenkabel könne dieser einfach mit der Antennendose und dann mit einer beliebigen Stereoanlage verbunden werden, heisst es in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

Die häufigsten Probleme unter der Lupe Kompatibilität des Adapters: Gemäss Watts sei der Adapter mit allen Stereoanlagen kompatibel, die über einen AUX-Anschluss (Klinkenstecker-Anschluss) verfügen. Siehe anschliessendes Bild.

Gemäss Watts sei der Adapter mit allen Stereoanlagen kompatibel, die über einen AUX-Anschluss (Klinkenstecker-Anschluss) verfügen. Siehe anschliessendes Bild. Nur neun Speicherplätze: «Korrekt ist, dass der Adapter nur neun Speicherplätze besitzt», erklärt Watts. In der Produktbeschreibung ist jedoch zu lesen, dass der Adapter über einen automatischen Sendersuchlauf verfügt. Es können also nur neun Sender abgespeichert werden, gehört werden jedoch mehr als 200.

«Korrekt ist, dass der Adapter nur neun Speicherplätze besitzt», erklärt Watts. In der Produktbeschreibung ist jedoch zu lesen, dass der Adapter über einen automatischen Sendersuchlauf verfügt. Es können also nur neun Sender abgespeichert werden, gehört werden jedoch mehr als 200. Rauschen bei modernen Anlagen: «Bei einem korrekten Anschluss des Adapters sollte kein Rauschen oder Brummen zu hören sein. Kunden, die Probleme mit dem Anschluss des Adapters bekunden, bieten wir einen Homeservice an, um sie vor Ort zu unterstützen», sagt Watts. Dieser Service koste 100 Franken.

Der Adapter ist mit allen Stereoanlagen kompatibel, die einen wie im Bild dargestellten AUX-Anschluss haben. Bild: Screenshot

In der ersten Septemberwoche hätten sich die Kundenanfragen und die Nachfrage nach dem Homeservice gehäuft, gibt Roberts Watts preis. Mittlerweile habe sich dies jedoch wieder beruhigt. Die hohe Nachfrage ist sicher auch der kurzfristigen Kommunikation geschuldet. Viele Kundinnen und Kunden waren und sind mit dem Wechsel überfordert.

Auf die Frage, ob diesbezüglich anders hätte vorgegangen werden müssen, geht Watts nicht ein. Er schreibt jedoch, dass «dieser Spagat zwischen Weiterentwicklung des Kundenangebots und den Erwartungen einzelner Kunden» auch für die WWZ eine Herausforderung sei.