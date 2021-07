Eine Walchwiler Velofahrerin ist die Beste der Schweiz

Radsport Die Walchwilerin Fiona Zimmermann hofft auf internationales Rampenlicht Die 17-jährige Fiona Zimmermann vom RMV Cham-Hagendorn feierte unlängst zwei Schweizer-Meister-Titel in der U19-Kategorie. Bemerkenswert: Sie fährt erst seit zwei Jahren Rennen. Michael Wyss 13.07.2021, 05.00 Uhr

Fiona Zimmermann vom RMV Cham-Hagendorn trainiert bis zu zwölf Stunden wöchentlich. Bild: Roger Zbinden (Walchwil, 10. Juli 2021)

«Ich bin stolz und erfreut über diese beiden Titel. Mit diesen Erfolgen habe ich die Erwartungen mehr als übertroffen», sagt Fiona Zimmermann. Die 17-jährige Walchwilerin gewann vor kurzem sowohl das Zeitfahren (20 Kilometer) als auch das Strassenrennen (72 Kilometer) an den Schweizer U19-Meisterschaften.

«Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man für seine Anstrengungen belohnt wird.»

Als Schweizer Meisterin und Mitglied der Nachwuchs-Nationalmannschaft darf sie nun an sämtlichen Rennen ein besonderes Trikot tragen. Gut möglich, dass man sie an Rennen, auch auf regionaler oder lokaler Ebene, in diesem auf der Strecke sieht.

Fiona Zimmermann (Mitte) im Trikot der Schweizer Meisterin. Bild: PD

Doch Zimmermann hat durchaus auch Grösseres im Sinn. Nach ihren nationalen Erfolgen darf sie auf die Selektion für die U19-Europameisterschaft in Italien und die U19-Weltmeisterschaft in Belgien hoffen. Die Aufgebote werden im August von Swiss Cycling bekannt gegeben. Sie würde an diesen Wettbewerben ebenfalls im Zeitfahren und Strassenrennen teilnehmen.

Wettkämpfe erst seit zwei Jahren

Bereits im 2020 feierte die Walchwilerin auf der Strasse Gold an der Schweizer Meisterschaft, damals im U17-Feld. Diese Erfolge erstaunen umso mehr, als dass die Athletin erst vor zwei Jahren mit Wettkämpfen begann. Wer motivierte sie, Rennen zu fahren? «Das kam von mir selbst. Ich hatte irgendwann einmal das Bedürfnis, mich mit anderen zu messen», erklärt Fiona Zimmermann.

Die Freude zum Radsport entdeckte die 17-Jährige beim VC Baar Zug und beim RMV Cham-Hagendorn. Schon ihre Eltern waren begeisterte Velofahrer im VC Baar Zug.

«Dieser Sport wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Meine Eltern betrieben den Radsport wettkampfmässig und ich fuhr schon als Kleinkind mit dem Velo im Quartier herum.»

Und was ist für sie das Faszinierende an diesem Sport? «Mich fasziniert, wie einfach und schnell man sich mit eigener Muskelkraft fortbewegen kann.» Doch auch die Freundschaften und das Gesellige seien ihr wichtig.

Auch auf dem Mountainbike aktiv

Im Training ist die Walchwilerin auf dem Rennvelo sowie auf dem Bike anzutreffen. «Bis jetzt bin ich nur vereinzelte Bikerennen gefahren. Ich möchte aber sicherlich häufiger am Start sein. Je nachdem, wie es in den Rennkalender passt», sagt sie. Fiona Zimmermann trainiert bis zu zwölf Stunden wöchentlich. Oft fahre sie in den Aargau oder in Richtung Zürcher Oberland. Für die Höhenmeter-Trainings sei hingegen die Zentralschweiz bestens geeignet. Mit dem Mountainbike bevorzuge sie den Walchwiler- und Zugerberg, kann also sozusagen vor der Haustür ins Training einsteigen.

Und das tut sie mit Disziplin, denn Zimmermann bezeichnet sich «als eine relativ spontane, aber trotzdem recht pflichtbewusste Person». Sie bekunde Mühe damit, Dinge nur halbbatzig zu machen. Das führe dazu, dass sie von ihrem Umfeld bisweilen als ungeduldig wahrgenommen werde. Daran arbeiten kann sie nicht nur auf dem Velo, sondern auch am Klavier, worauf sie gern spielt, und in der Lehre. Fiona Zimmermann ist angehende Mediamatikerin mit Berufsmatura. Ihr Lehrbetrieb, das Elektrizitätswerk Schwyz, unterstützt sie in ihrer Sportlerinnenlaufbahn genauso wie ihre Eltern und die Phoenix Bike AG aus Baar. «Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Ohne ihre Hilfe könnte ich das nicht machen», ist sich die Walchwilerin bewusst.