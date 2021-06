Radsport Walchwilerin wird U19-Schweizermeisterin Die 17-jährige Fiona Zimmermann hat in Knutwil den Meistertitel im Strassenrennen geholt. 22.06.2021, 11.19 Uhr

Grund zum Jubeln: Fiona Zimmermann mit den nächstplatzierten Anaëlle Gaillard und Joline Winterberger. Bild: PD

(fae) Erfolgswelle für Fiona Zimmermann aus Walchwil: Nachdem die 17-jährige Radsportlerin vom RMV Cham-Hagendorn in der Waadt den Schweizer Meistertitel der U19-Juniorinnen im Zeitfahren geholt hatte, ist sie am Sonntag in Knutwil auch Schweizermeisterin in der Kategorie Strassenrennen geworden. Die zurückgelegte Strecke betrug 72 Kilometer.