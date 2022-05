Radtalent Zoe Schiess ist bereit für den GP Cham-Hagendorn

Radsport Zoe Schiess vom RMV Cham-Hagendorn fährt auf der Überholspur Die 16-Jährige gewann auf der Bahn die Meistertitel in gleich zwei Alterskategorien. 2022 soll mit der Teilnahme an der EM und/oder der WM der nächste Schritt in der Karriere erfolgen. Als Vorbereitung dient ihr auch der GP Cham-Hagendorn am 22. Mai. Fabian Trinkler Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Nach dem abschliessenden Punktefahren an den Schweizer Bahnmeisterschaften der Juniorinnen 2021 hatte sich eine Überraschung ereignet. Die damals 15-jährige Zoe Schiess vom RMV Cham-Hagendorn hatte sich nicht nur den angestrebten Schweizer Omnium-Meister-Titel in der U17-Kategorie gesichert, sondern auch noch denjenigen der nächsthöheren Kategorie U19.

Im Omnium treten die Fahrerinnen in vier Disziplinen gegeneinander an, die Athletin mit den zusammengezählt meisten Punkten gewinnt die Gesamtwertung. Für den Unterschied sorgte Schiess im Ausscheidungsfahren, wo nach jeder zweiten Runde die letzte Fahrerin eliminiert wird.

Radtalent Zoe Schiess vom RMV Cham-Hagendorn. Bild: Maria Schmid (Meierskappel, 9. Mai 2022)

«Mir persönlich liegt dieses Format am besten, denn es entscheiden neben der Kraft auch noch weitere Faktoren wie Taktik und Rennintelligenz über den Erfolg», erklärt die Fahrerin aus Meierskappel in Erinnerung an ihren bis dato grössten Triumph.

Zwischen Ausbildung und Training

Schiess investiert rund acht bis zehn Stunden reine Trainingszeit pro Woche in den Sport, Rennen an den Wochenenden und mitunter lange Fahrtzeiten zu den Trainings nicht mitgerechnet. Da in der Schweiz nur wenige Anlagen für Bahnradsport bestehen, müssen die Trainings entweder auf der offenen Bahn in Oerlikon oder in Grenchen absolviert werden. Für die Planung ihrer Trainingseinheiten kann die junge Radsportlerin auf einen Coach aus ihrem Umfeld zählen.

Parallel absolviert die mittlerweile 16-Jährige eine KV-Lehre bei der Pädagogischen Hochschule Luzern und hat sich bewusst gegen eine Sportlehre entschieden:

«Ich möchte mir beweisen, dass ich auch eine traditionelle Ausbildung und den Sport unter einen Hut bringe.»

Und obwohl damit die gleichen Regeln und Ansprüche wie für alle anderen Lernenden gelten, kommt ihr die Flexibilität des Arbeitgebers bei der Planung ab und an entgegen: «Bei unvermeidlichen Terminkollisionen konnte ich bis jetzt immer auf die Gesprächsbereitschaft der PH Luzern sowie der Berufsschule des KV Luzern zählen, das schätze ich sehr.»

Unter anderem am GP Cham-Hagendorn möchte sich Radtalent Zoe Schiess die nötige Rennhärte für die EM und WM 2022 aneignen. Bild: Maria Schmid (Meierskappel, 9. Mai 2022)

Über die Landesgrenze hinaus

Im Jahr 2022 finden sowohl eine EM (Portugal) und eine WM (Israel) statt, beide sind Ziele für Schiess: «Die Selektion erfolgt über den Verband und hängt an meinen Leistungen in der laufenden Saison.» Die Nominationen für die über Ostern stattgefundenen Rennen in Belgien sind jedoch bereits ein aufmunterndes Signal seitens der Offiziellen.

Zudem bringt dies eine willkommene Möglichkeit einer Standortbestimmung mit der internationalen Konkurrenz und vor einer wesentlich grösseren Kulisse.

Hohe Ziele beim GP Cham-Hagendorn

Da auf der Bahn nicht allzu viele Wettbewerbe stattfinden, müssen sich die Nachwuchsfahrerinnen auf der Strasse die nötige Rennhärte aneignen, unter anderem am GP Cham-Hagendorn.

Mit einem optimistischen Blick auf ihren Auftritt vor heimischem Publikum meint Schiess:

«Letztes Jahr wurde ich ins kalte Wasser geworfen, und es war sehr streng gegen die Elitefahrerinnen, aber dieses Jahr strebe ich einen Platz in den Top fünf an.»

Strassenrennen unterscheiden sich insbesondere bezüglich der Distanz und der Intensität stark von Bahnwettbewerben, helfen aber ungemein aufgrund des Wettbewerb-Charakters. Für Zoe Schiess ist indes klar: «Aktuell sehe ich meinen Schwerpunkt auf der Bahn, dies kommt meiner Veranlagung als sprintstarker Fahrerin entgegen, und es macht am meisten Spass.»

