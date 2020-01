Raiffeisenbank Cham: Der Neubau wird eröffnet Am Samstag, 25. Januar, lädt die Raiffeisenbank Cham-Steinhausen die Bevölkerung zur Besichtigung des Neubaus an der Sinserstrasse 1 in Cham ein. Cornelia Bisch 21.01.2020, 14.32 Uhr

75 Jahre nach ihrer Gründung kann die Raiffeisenbank in Cham nicht nur ihr Jubiläum feiern, sondern eröffnet gleichzeitig ihr neues Bankgebäude am Bärenchreisel an der Sinserstrasse 1. Am Eröffnungsfest am kommenden Samstag können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des neuen Beratungszentrums werfen. Von 10 bis 16 Uhr führen Mitarbeitende der Raiffeisenbank durch den Neubau und stellen das neue Beratungskonzept der Bank vor.